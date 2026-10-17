Trois semaines après leur dernier match officiel et leur succès face au FC Nantes en Coupe LFFP (2-0), les Stéphanoises retrouvaient la Seconde Ligue ce samedi avec la réception du FC Metz au stade Salif-Keita. Exemptées lors de la quatrième journée, les joueuses de Yannick Chandioux espéraient poursuivre leur montée en puissance face à un adversaire bien installé dans le haut du classement. Mission accomplie pour les Amazones, qui s’imposent 2-0 grâce à des buts de Tyler Isgrig et Louna Belhout-Achi. Un succès qui permet aux Vertes de prendre provisoirement la tête de la Seconde Ligue et de confirmer leurs ambitions de remontée en Première Ligue.

Le FC Metz abordait cette rencontre à la troisième place du classement avec sept points en quatre journées. Après deux victoires face à Grenoble (0-1) et Thonon Évian (1-2), ainsi qu’un nul contre Roubaix-Wervicq (1-1), les Messines avaient subi leur première défaite en championnat face au Mans (1-2). Un premier revers qui les avait privées de leur place de leader. Malgré ce coup d’arrêt, les Lorraines restaient parmi les équipes les mieux placées en ce début de saison.

De son côté, l’ASSE abordait cette rencontre avec une dynamique encourageante. Après deux nuls frustrants contre Thonon Évian et Le Mans (1-1), les Stéphanoises avaient lancé leur saison en s’imposant largement à Bourges (0-3). Elles avaient ensuite confirmé leur montée en puissance face au FC Nantes (2-0) en Coupe LFFP. Exemptées lors de la quatrième journée, les Vertes avaient profité de cette longue coupure pour affronter Montpellier en amical (2-2). Septièmes avec cinq points et un match en moins, les Stéphanoises retrouvaient désormais le championnat avec l’ambition de poursuivre leur remontée au classement.

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Le XI des Vertes

XI de départ : Viñoly – Couasnon – Blanchard – Kack – Belhout-Achi – Corboz – Bataillard – Isgrig – Chamsoudine – Chicha Douvier – Cambot (c)

Quelques turnovers pour la rencontre, Ithaisa Viñoly dispute sa troisième rencontre officielle d’affilée. Sarah Cambot retrouve le onze et son brassard de capitaine. Titulaire depuis le début de saison, Pauline Sierra démarre la rencontre sur le banc, cédant sa place au profit de Roxane Couasnon. Devant, les deux internationales revenues de la trève débutent également la rencontre du banc de touche.

Une première période à sens unique pour les Vertes

Coup d’envoi au stade Salif-Keita ! À l’occasion d’Octobre Rose, les Amazones arborent une tenue intégralement rose, en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Le premier danger vient rapidement des Vertes. Lancée en profondeur par Faustine Bataillard, Sarah Cambot décale Chamsoudine. Sa frappe est toutefois facilement captée par la gardienne messine (8e). Quelques minutes plus tard, Lorna Chicha Douvier profite d’un ballon mal dégagé sur un contre pour tenter sa chance de loin. Sa frappe en cloche ne surprend pas la gardienne (15e).

Les Vertes dominent ce premier quart d’heure, sans parvenir à percer le bloc messin. Leur pressing intense porte néanmoins ses fruits. Les joueuses de Yannick Chandioux empêchent Metz de ressortir proprement le ballon. Saint-Étienne insiste alors, à l’image d’une frappe de Rachel Corboz qui frôle la transversale (21e). Dans la foulée, Chamsoudine manque le cadre en face-à-face (22e). De leur côté, les Messines peinent à réagir et subissent les offensives stéphanoises.

La plus grosse occasion de cette première période est d’ailleurs encore stéphanoise ! Sarah Cambot reprend un centre de Roxane Couasnon au premier poteau. La capitaine voit sa tentative frôler le montant opposé (34e). Malgré ce nouveau manque de réussite, les Amazones continuent de pousser jusqu’au temps additionnel. La défense messine tient cependant bon.

Les deux équipes regagnent ainsi les vestiaires sur un score nul et vierge. Malgré une domination écrasante, de nombreux temps forts et aucune occasion concédée, les Vertes ne sont pas parvenues à ouvrir le score.

Les Vertes récompensées de leurs efforts

De retour des vestiaires, les Vertes reprennent de la meilleure des manières. Elles accentuent progressivement leur pression aux abords de la surface messine. Leurs efforts sont rapidement récompensés ! Sur une remise de Rachel Corboz, Tyler Isgrig tente sa chance à l’entrée de la surface. Sa frappe semble manquer de puissance, mais prend pourtant la gardienne de vitesse. Le ballon termine au fond des filets (1-0, 57e) ! Dans la foulée, Yannick Chandioux fait entrer ses deux internationales. Jana Žufánková remplace Chicha Douvier, tandis qu’Inna Hlushchenko prend la place de Chamsoudine.

Le temps fort des Amazones ne faiblit pas. Sur un corner mal repoussé, Faustine Bataillard récupère le ballon et frappe immédiatement. La gardienne parvient toutefois à repousser le danger (62e). Défensivement, la paire Blanchard-Kack se montre impériale. L’ancienne Rémoise livre notamment une prestation parfaite et neutralise les offensives messines en profondeur. De leur côté, les Vertes poursuivent leur domination. Un centre stéphanois est repoussé in extremis avant qu’une joueuse ne puisse reprendre de la tête (77e). Cette fois, les Amazones parviennent à faire le break ! Sarah Cambot réalise un joli numéro dans la surface et élimine deux adversaires. La capitaine centre ensuite en retrait pour Louna Belhout-Achi. Cette dernière conclut parfaitement du plat du pied (2-0, 78e) ! Dans la foulée, Cambot cède sa place à Dona Scannapieco, après avoir délivré la passe décisive du break.

Malgré cet avantage de deux buts, les Stéphanoises continuent de pousser jusqu’au coup de sifflet final. Elles ne parviennent toutefois pas à alourdir le score. Dans le temps additionnel, une défenseure messine repousse de justesse sur sa ligne une tête stéphanoise sur corner (90+1). Les Vertes s’imposent finalement 2-0 au terme d’une rencontre largement maîtrisée. Un succès précieux qui permet à l’ASSE de prendre provisoirement la tête de la Seconde Ligue avec huit points, en attendant les rencontres de dimanche.

Deux rendez-vous importants attendent les Vertes

Avec ce succès face au FC Metz (2-0), l’ASSE confirme sa montée en puissance et s’empare provisoirement de la tête de la Seconde Ligue avec huit points. Une première place qui reste toutefois à confirmer, puisque Roubaix-Wervicq et Le Mans joueront ce dimanche. Après Bourges en championnat et Nantes en Coupe LFFP, les Vertes enchaînent une troisième victoire consécutive en compétition officielle. Les Stéphanoises devront désormais se tourner vers deux nouvelles échéances. Dès mercredi 21 octobre à 15h, elles recevront Le Mans au stade Salif-Keita, en Coupe LFFP. Les Mancelles, qui comptaient sept points avant cette cinquième journée, avaient déjà tenu les Vertes en échec (1-1) le 13 septembre dernier. Quatre jours plus tard, l’ASSE se déplacera sur la pelouse de l’AS Cannes, dimanche 25 octobre à 17h, pour la sixième journée de championnat. Promues cette saison, les Cannoises occupaient la quatrième place avec sept points en quatre rencontres avant cette journée. Deux rendez-vous pour prolonger cette belle série et confirmer les ambitions stéphanoises.