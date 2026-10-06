À seulement 17 ans, Noélie Chovin continue de franchir les étapes à l’ASSE. Capitaine des U19 la saison dernière, désormais régulièrement intégrée au groupe professionnel, la défenseure poursuit également son ascension avec les équipes de France de jeunes. Une progression qui récompense l’un des visages d’une génération stéphanoise particulièrement prometteuse.

Depuis son arrivée au centre de formation de l’ASSE en 2024, Noélie Chovin avance vite. Native de Saint-Priest-en-Jarez et passée par Périgneux Saint-Maurice Foot, la défenseure s’est rapidement imposée chez les jeunes Stéphanoises. Au point de récupérer le brassard de capitaine des U19 la saison dernière.

Ses performances lui ont progressivement ouvert les portes du niveau supérieur. Dès cet été, Yannick Chandioux l’a intégrée à la préparation de l’équipe première. Chovin a participé à plusieurs rencontres amicales et figurait encore dans le groupe lors du premier match officiel de la saison face à Roubaix-Wervicq en Coupe LFFP. L’ASSE la considère désormais pleinement comme une joueuse du groupe professionnel, tout en lui permettant de conserver du temps de jeu avec les U19.

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Une progression continue avec les Bleuettes

Son évolution stéphanoise s’accompagne d’une trajectoire similaire en sélection. Appelée avec l’équipe de France U17 dès le début de l’année 2026, Chovin a ensuite été retenue pour disputer l’Euro de la catégorie au printemps.

La Stéphanoise y a participé à trois rencontres. Entrée en jeu contre la Pologne lors du large succès français (5-0), elle a surtout connu sa première titularisation face à l’Espagne. Une confiance récompensée par une victoire des Bleuettes (1-0). Elle est ensuite réapparue contre la Finlande lors du dernier match de poule. La France a finalement atteint la finale de l’Euro avant de s’incliner face à l’Allemagne. Chovin a ainsi terminé la compétition avec trois apparitions et 124 minutes disputées.

Son parcours s’est poursuivi à la rentrée. En septembre, elle a été appelée avec les U18 françaises pour un stage à Clairefontaine destiné à préparer la Coupe du monde U17 organisée au Maroc. Une continuité logique pour une joueuse désormais installée dans cette génération tricolore.

Chovin, symbole d’un groupe U19 qui répond présent

Malgré son intégration progressive chez les professionnelles, Chovin reste étroitement liée aux U19 stéphanoises. Une équipe qui réalise un début de championnat très solide. Les Vertes avaient lancé leur saison par deux succès face à Dijon (2-1) et Reims (1-0), avant de ramener un point de Strasbourg (0-0) puis de dominer Fleury (3-1). Leur série d’invincibilité a finalement pris fin ce dimanche dans le derby face à OL Lyonnes (1-2).

Après cinq journées, l’ASSE reste deuxième de sa poule avec dix points, grâce à trois victoires, un nul et une défaite. Les Vertes comptent désormais cinq longueurs de retard sur OL Lyonnes, auteur d’un sans-faute avec quinze points sur quinze. Malgré ce premier revers, le début de saison reste donc largement positif pour les jeunes Stéphanoises, qui tenteront de repartir de l’avant dès dimanche prochain sur la pelouse du Stade de Reims.

Chovin n’est d’ailleurs pas la seule jeune à naviguer entre les différents niveaux. Sara Mujdzic, Emmy Ganne et Laura Quily ont elles aussi été intégrées au groupe professionnel. L’ailière de 17 ans figurait notamment sur le banc contre Roubaix-Wervicq en Coupe LFFP.

Entre un début de championnat très solide, plusieurs joueuses déjà observées par Yannick Chandioux et des expériences internationales qui s’accumulent, les U19 stéphanoises disposent d’une génération à suivre. Noélie Chovin en est aujourd’hui l’un des symboles les plus avancés.

Source : FFF.