Malgré la large victoire de l’ASSE face à Amiens (5-0), Maxime Bernauer a livré une analyse lucide de la situation des Verts. Entre satisfaction du travail accompli et regrets sur la saison, le défenseur stéphanois n’a pas éludé les responsabilités. Des propos retranscrits par Le Progrès.

L’ASSE a fait le travail. Et même plus. En s’imposant largement contre Amiens, les hommes de Philippe Montanier ont répondu présents sur le terrain. Une victoire nette, maîtrisée, qui devait entretenir l’espoir. Mais dans le même temps, les résultats ailleurs n’ont pas tourné en faveur des Verts.

Au coup de sifflet final, Maxime Bernauer n’a pas cherché d’excuses. Le défenseur stéphanois a reconnu que l’objectif fixé avant la rencontre avait été atteint. « Gagner par plus de deux buts d’écart », mission accomplie. Mais cela n’a pas suffi.

ASSE : une victoire sans conséquence

Dans ses propos relayés par Le Progrès, Bernauer a d’abord tenu à féliciter Le Mans. Un geste fair-play qui en dit long sur l’état d’esprit du groupe. « Ils ont fait une grosse saison », a-t-il reconnu.

Côté stéphanois, le constat est plus amer. L’ASSE n’a pas su répondre présente dans les moments décisifs. « Nous, on n’a pas su faire ce qu’il fallait dans les moments clés. C’était nous contre nous. » Une phrase forte, qui résume parfaitement les difficultés rencontrées cette saison.

Malgré tout, ce succès face à Amiens n’est pas anodin. Il permet de « reprendre de la confiance » et surtout de recréer un lien avec le public. Après plusieurs prestations irrégulières, les supporters attendaient une réaction. Elle est venue.

Repartir de l’avant dès maintenant

Pas question toutefois de s’apitoyer. Maxime Bernauer l’assume : « On est réaliste, on ne peut pas se permettre d’être déçu. » Le groupe savait que son destin ne lui appartenait plus totalement.

L’espoir d’un scénario favorable existait. « On espérait que les planètes s’alignent. » Mais le football ne pardonne pas les approximations sur la durée. Et l’ASSE en paie aujourd’hui le prix.

Car malgré les regrets, tout n’est pas à jeter. Bien au contraire. Les Verts ont montré qu’ils étaient capables de hausser leur niveau. Reste désormais à le faire avec constance.