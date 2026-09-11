Grégory Paisley séduit par le début de saison des Verts de l'ASSE et estime que Saint-Étienne peut viser haut après ses cinq victoires en cinq matchs.

L’AS Saint-Étienne réalise un début de saison parfait. Cinq matchs, cinq victoires. Une dynamique qui ne laisse évidemment pas indifférent. Sur le plateau de l’émission Ligue 2 Extra sur beIN Sports, Grégory Paisley est revenu sur les premières semaines de compétition des Stéphanois. Et l’ancien défenseur français se montre particulièrement enthousiaste.

Le consultant souligne surtout une différence importante avec la saison dernière. Selon lui, les Verts sont désormais capables de concrétiser leur potentiel sur le terrain. Une évolution qui pourrait changer beaucoup de choses pour la suite de la saison.

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ASSE : Grégory Paisley souligne le changement

Grégory Paisley n’a pas oublié les difficultés rencontrées par l’ASSE la saison dernière. Le consultant estime que Saint-Étienne possédait déjà les qualités nécessaires, mais peinait à les matérialiser suffisamment sur le terrain.

Cette fois, le constat est différent. Les Verts ont remporté leurs cinq premières rencontres et affichent une confiance forcément grandissante. Pour Paisley, cette série démontre surtout que l’équipe est en train de franchir un cap.

« Saint-Étienne annonce la couleur dans ce début de saison », a-t-il expliqué sur beIN Sports. Une phrase qui résume assez bien le sentiment autour du début de saison stéphanois.

Le consultant insiste également sur les attentes qui accompagnent l’ASSE. La ferveur populaire et la qualité de l’effectif placent naturellement le club parmi les équipes attendues. Mais cette fois, Saint-Étienne semble répondre présent.

Le début de saison donne donc du crédit aux ambitions stéphanoises. Et surtout, les résultats permettent aux Verts de construire une dynamique positive.

Le match de Dijon interpelle Paisley

Pour illustrer son propos, Grégory Paisley s’est arrêté sur une rencontre en particulier : la victoire obtenue à Dijon sur le score de 3-2.

Un match loin d’avoir été parfaitement maîtrisé, mais qui représente justement, selon lui, une évolution importante. « Quand je vois le match de Dijon (3-2), c’est sûrement un match qu’il n’aurait pas gagné la saison dernière », a-t-il lancé.

Cette remarque est loin d’être anodine. Pour un prétendant aux premières places, savoir gagner des rencontres compliquées est essentiel. Une saison se construit aussi dans ces matchs où tout ne se passe pas comme prévu.

L’ASSE semble justement avoir trouvé cette capacité à aller chercher les résultats. Cinq matchs ont été disputés et cinq victoires sont venues confirmer cette impression. La dynamique est donc lancée.

Paisley estime ainsi que les Stéphanois sont désormais en train de « démontrer leur valeur ». Un constat qui tranche avec les doutes qui pouvaient entourer l’équipe lors de l’exercice précédent.

Et le consultant va même plus loin. « Je pense que Saint-Étienne cette année, ça peut le faire », conclut-il.