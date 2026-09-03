En s'imposant contre Dijon ce lundi, l'ASSE a enchaîné un quatrième succès de rang. Une victoire poussive et une prestation en demi-teinte, mais qui pourraient servir de leçon pour la suite du championnat. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Les Verts ont un temps tremblé, mais sans jamais abdiquer. Menée pour la première fois de la saison par des Dijonnais appliqués, l'ASSE a dû s'employer dans la douleur pour renverser la vapeur et arracher la victoire.

Un mal pour un bien pour la suite de la saison. "Pour un groupe qui essaie de construire une équipe performante et d'être au niveau, j'ai adoré", s'est réjoui Ian Cathro après l'opposition.

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Un premier véritable test pour l'ASSE

Pour la première fois de la saison, les Verts se sont heurtés à une vraie adversité. Une difficulté bienvenue pour Clément, rédacteur pour Peuple Vert dans le dernier SNC. "C'est le seul match où on a été vraiment mis en difficulté, donc ça rend forcément la chose plus intéressante. (...) Je retiens quand même plutôt la victoire dans l'ensemble."

Ce succès acquis au forceps pourrait s'avérer fondateur pour le collectif stéphanois. "C'est aussi comme ça que se construit un groupe. Pas en gagnant 4-0 tous les week-ends. Mais en galérant un peu, en étant mené et en revenant au caractère", insiste Clément.

Si Dijon a su profiter de ses rares occasions et faire mal grâce à un milieu de terrain très dense, les Verts n'ont pas non plus subi un siège en règle durant 90 minutes. "Si l'on prend la première mi-temps par exemple, Dijon, c'est un tir et un but, je crois. Ils ne nous mettent quasiment pas en danger. Je ne nous ai pas trouvés ultra bousculés non plus. En seconde mi-temps, il y a de vraies séquences où l'on est mis en difficulté."

La faute à un excès de confiance ?