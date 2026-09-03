En s'imposant contre Dijon ce lundi, l'ASSE a enchaîné un quatrième succès de rang. Une victoire poussive et une prestation en demi-teinte, mais qui pourraient servir de leçon pour la suite du championnat. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.
Les Verts ont un temps tremblé, mais sans jamais abdiquer. Menée pour la première fois de la saison par des Dijonnais appliqués, l'ASSE a dû s'employer dans la douleur pour renverser la vapeur et arracher la victoire.
Un mal pour un bien pour la suite de la saison. "Pour un groupe qui essaie de construire une équipe performante et d'être au niveau, j'ai adoré", s'est réjoui Ian Cathro après l'opposition.
Un premier véritable test pour l'ASSE
Pour la première fois de la saison, les Verts se sont heurtés à une vraie adversité. Une difficulté bienvenue pour Clément, rédacteur pour Peuple Vert dans le dernier SNC. "C'est le seul match où on a été vraiment mis en difficulté, donc ça rend forcément la chose plus intéressante. (...) Je retiens quand même plutôt la victoire dans l'ensemble."
Ce succès acquis au forceps pourrait s'avérer fondateur pour le collectif stéphanois. "C'est aussi comme ça que se construit un groupe. Pas en gagnant 4-0 tous les week-ends. Mais en galérant un peu, en étant mené et en revenant au caractère", insiste Clément.
Si Dijon a su profiter de ses rares occasions et faire mal grâce à un milieu de terrain très dense, les Verts n'ont pas non plus subi un siège en règle durant 90 minutes. "Si l'on prend la première mi-temps par exemple, Dijon, c'est un tir et un but, je crois. Ils ne nous mettent quasiment pas en danger. Je ne nous ai pas trouvés ultra bousculés non plus. En seconde mi-temps, il y a de vraies séquences où l'on est mis en difficulté."
La faute à un excès de confiance ?
Faut-il y voir une forme de relâchement de la part des hommes de Ian Cathro ? La question se pose légitimement.
Mais Joss Randall, chroniqueur pour Peuple Vert, y voit plutôt la résilience des Stéphanois. "La capacité à ne pas s'affoler dans la tempête et à continuer à dérouler ton jeu, c'est une vraie vertu. Tout comme celle de gagner des matchs en les maîtrisant moins. Depuis le début de la saison, on a vu des matchs maîtrisés à 200 % avec beaucoup de possession et de larges victoires. Là, on voit des matchs un peu différents, mais qu'on gagne quand même. Ça sent plutôt bon pour le reste de la saison."
La baisse de régime s'explique aussi par la qualité de l'adversaire du soir, rappelle Clément. "Dijon est la meilleure équipe que l'on ait jouée sur ces quatre matchs. Ils nous ont mis en difficulté sur certaines phases parce qu'il y a du talent en face. L'absence de Jakob Breum dans l'entrejeu de l'ASSE a aussi pesé, souligne le rédacteur. "Ça se ressent dans la manière dont le tempo est dicté. Il manque ce leader technique, et Davitashvili surjoue un peu parfois. Ça joue clairement."
Un match qui rassure pour la suite de la saison ?
Malgré ces réglages à effectuer, notamment défensivement où la charnière a parfois manqué de concentration, le bilan comptable reste parfait avec 12 points pris sur 12 possibles. "Ce match me rassure presque", conclut Joss. "J'attendais le premier match où l'on allait être en difficulté pour voir comment l'équipe allait réagir. Là, je suis rassuré."
Avant de s'attaquer aux "cols de première catégorie" qui l'attendent lors des quatre prochaines journées, l'ASSE a prouvé qu'elle savait aussi gagner sans dérouler son meilleur football. Une qualité indispensable pour viser haut cette saison.