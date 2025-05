La course aux barrages fait rage et la lutte entre Saint-Étienne et Le Havre fait rage (Nantes et Reims ne sont pas totalement sauvés non plus). Tout va se jouer ce samedi soir à 21h lors du multiplex de la 34ème journée de Ligue 1. L'ASSE recevra Toulouse pendant que Le Havre se déplacera à Strasbourg. Pour plusieurs journalistes et consultants, la dynamique et le calendrier est pour Saint-Étienne.

Si le classement final de la saison est encore indécis, une chose est désormais certaine après la 33ème journée de Ligue 1 et le match nul de Nantes contre Auxerre : Saint-Étienne ne pourra pas se maintenir directement en Ligue 1. Dès lors, il existe plusieurs scénarios permettant aux Verts d'accrocher les barrages :

Cas 1 : Sainté gagne contre Toulouse et Le Havre ne gagne pas (match nul ou défaite) à Strasbourg

Cas 2 : Sainté fait match nul contre Toulouse et Le Havre perd d'au moins 6 buts à Strasbourg

Dans le Winamax FC présenté par Tidiany M'Bo, les chroniqueurs ont donné leur avis et livré leurs pronostics qui sont partagés.

"L'ASSE sera survoltée et je les vois bien, à domicile, aller décrocher une place de barragiste"

Najm Medini (journaliste) : "Moi j'ai un peu peur pour le Havre, même si hier ils n'ont pas été ridicules face à l'Olympique de Marseille, même si sur la deuxième partie de saison, sincèrement j'aimerais que le Havre parvienne à se maintenir. Et je trouve en plus qu'avec leur effectif et leurs moyens, c'est assez exceptionnel quand même qu'ils soient encore dans cette configuration-là."

"Le Havre n'est pas une équipe je pense dimensionnée à la base pour jouer en Ligue 1. C'est pour moi une équipe limite de Ligue 2 avec quelques bons éléments de Ligue 1 qui évoluent et qui gravitent dans cette équipe. Mais je pense que ça va être compliqué d'aller chercher une victoire contre Strasbourg, sur la pelouse de Strasbourg en plus. Strasbourg qui, mine de rien, a encore quelque chose à jouer dans cette 34e journée."

"Et dans le même temps, je pense que Saint-Etienne, avec la confiance qu'ils ont pu engranger sur cette victoire contre Reims face à une équipe de Toulouse qui est capable du meilleur comme du pire. Toulouse, c'est une équipe qui, effectivement, peut poser des problèmes, mais c'est aussi une équipe qui peut complètement passer à côté. Et puis, il y a la question de la motivation aussi. Je pense que Saint-Etienne va être survoltée et je les vois bien, à domicile, aller décrocher une place de barragiste. Donc, j'ai un peu peur pour le Havre et donc, moi, je vois Saint-Etienne 16e et le Havre 17e."

"Dimanche dernier, après le but de Sanganté, on se dit que Sainté ne reviendra jamais"

Elton Mokolo (journaliste) : "Ce qui est fou, c'est que dimanche dernier, après le but de Sanganté et le Havre qui a 4 points d'avance sur Saint-Étienne, on se dit qu'ils ne vont plus revenir Saint-Étienne parce qu'ils ont pris un énorme coup sur la tête. Et là, tu vois la victoire de Saint-Étienne à Reims. Tu vois la défaite du Havre qui était beaucoup plus attendue. Mais tu vois Saint-Étienne qui revient quasiment dans les rétros, qui est dans les rétros."

"Mais je vais quand même rester sur le Havre qui est au minimum barragiste. J'ai dit Le Havre minimum barragiste, donc que Saint-Etienne qui est pour moi descend, parce que, attention, pour d'autres équipes, notamment Nantes."