Passé par le centre de formation de l’AS Saint-Étienne, Ahmed Sidibé s’épanouit aujourd’hui en Slovénie. Portrait d’un défenseur passionné, à l’ambition intacte pour Footmercato.

Formé à l’AS Saint-Étienne entre 2018 et 2022, Ahmed Sidibé poursuit aujourd’hui sa progression loin des radars médiatiques, mais avec une détermination intacte. À 23 ans, le défenseur central du FC Koper, en Slovénie, garde un œil sur ses racines et sur le club qui a façonné son identité de joueur. Dans une interview accordée à Foot Mercato, il évoque son parcours, ses inspirations et son lien toujours fort avec l’ASSE.

Sidibé, un amoureux du ballon… et de l’ASSE

Même à des centaines de kilomètres du Forez, Ahmed Sidibé reste connecté à son passé stéphanois : « Quand je n’ai pas de match prévu, je regarde beaucoup de matchs, tous les matchs possibles. Ligue 1, Ligue 2 et même la National. Donc oui, ça m’arrive de regarder Saint-Étienne quand j’ai le temps. » Une phrase qui en dit long sur son attachement au club forézien, mais aussi sur sa passion sans limite pour le football.

Né à Villeneuve-Saint-Georges, le jeune joueur rejoint le centre de formation stéphanois en 2018. Intégré à la génération 2002, il y développe ses qualités, d’abord comme milieu, avant de reculer sur la ligne défensive. Son intelligence de jeu, sa lecture des trajectoires et sa capacité à relancer en font rapidement un profil intéressant au poste de défenseur central.

Van Dijk et Saliba comme modèles

Interrogé sur ses références au poste, Ahmed Sidibé ne cache pas son admiration pour deux des meilleurs centraux d’Europe : « Je dirais Virgil van Dijk dans sa manière de diriger l’idée et l’équipe. Et aussi Saliba, j’aime beaucoup son calme, sa relance, sa manière d’emmener l’adversaire où il veut. »

Des choix qui en disent long sur ses ambitions. Entre la rigueur tactique du Néerlandais et la sérénité made in Arsenal de William Saliba — lui aussi formé à l’ASSE —, Sidibé cherche à s’imprégner des meilleurs standards pour franchir un nouveau cap.

Slovénie, tremplin vers l’Europe ?

Après une signature professionnelle sous Claude Puel en 2021 et une convocation dans le groupe pro face à Montpellier, Ahmed Sidibé décide en janvier 2024 de donner un nouveau tournant à sa carrière. Direction la Slovénie, au FC Koper, actuel prétendant au titre. Un choix audacieux, motivé par l’envie de jouer et d’assumer des responsabilités : « J’avais besoin de temps de jeu. Je voulais me tester au haut niveau. »

Et ce pari semble payant. Ses prestations solides en Prva Liga attirent déjà des regards en Liga Portugal, Ligue 1 et même en Serie A où il pourrait poursuivre sa carrière. À l’instar d’autres anciens Verts partis se révéler à l’étranger, Sidibé trace sa route avec humilité, mais ambition.

S’il n’a pas percé sous le maillot stéphanois, son histoire avec l’ASSE reste une base solide. Et qui sait, peut-être qu’un jour, le natif de Villeneuve-Saint-Georges retrouvera le Chaudron… mais par la grande porte.