L'attaquant stéphanois regrette les deux points perdus

Irvin Cardona résume parfaitement le sentiment qui domine après ce nul à Metz. L’attaquant de l’ASSE reconnaît une immense frustration après avoir laissé échapper une victoire qui semblait accessible.

« Très frustré. Toute l'équipe est très frustrée ce soir de laisser partir deux points », explique-t-il.

Le Stéphanois insiste notamment sur le contexte de la rencontre. L’ASSE a longtemps été confrontée à un match fermé. Les deux buts inscrits par Pedro et Boakye ont donc apporté un véritable soulagement aux Verts.

« On arrive à marquer deux buts qui nous font du bien car c'était un match fermé », souligne Cardona.

Mais le plus difficile restait ensuite à faire : conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Les Verts n'y sont pas parvenus. Metz a profité du dernier quart d'heure pour revenir dans la partie et arracher le match nul.

Une issue qui laisse forcément un goût amer à l’attaquant stéphanois. L’ASSE avait une nouvelle fois l’occasion de poursuivre sa série et de conforter sa position en tête du classement.

ASSE : une frustration encore plus forte avant la trêve

Ce match nul arrive également à un moment particulier de la saison. Les Stéphanois vont désormais profiter d’une trêve, avec le sentiment d’avoir laissé passer une belle occasion à Metz.

Cardona ne le cache pas. L’attaquant aurait aimé partir en pause avec une victoire et un écart plus important avec le deuxième.

« Encore plus avant la trêve où on avait envie de gagner et on voulait avoir un petit écart avec le deuxième », confie-t-il.

Malgré cette déception, le bilan dressé par Cardona reste positif. L’ASSE occupe toujours la première place et a réalisé un début de saison solide. Le joueur refuse donc de noircir le tableau après ce résultat.

« Le bilan est positif depuis le début de saison malgré tout car on est premiers mais on a à cœur de mieux faire », assure-t-il.

Et c’est probablement ce dernier élément qu’il faudra retenir. Les Verts restent leaders, mais ce match à Metz rappelle qu’une rencontre n’est jamais terminée avant le coup de sifflet final.

Après une série de victoires, l’envie du groupe est désormais de repartir de l’avant. « Quand on fait des séries de victoires comme ça, on n'a qu'une envie c'est de continuer à gagner et de passer des bons moments avec tout le monde », conclut Cardona.

L’ASSE devra donc rapidement digérer cette égalisation messine. Car si les Verts conservent la première place, ils auraient pu aborder la trêve avec une victoire supplémentaire et une avance plus confortable. C’est précisément ce regret qui domine après ce 2-2.