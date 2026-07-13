La rentrée a sonné au Centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Pour cette saison 2026/2027, le staff placé sous la direction de Laurent Huard accueille un nouveau visage particulièrement chevronné. Guillaume Buer, nommé entraîneur adjoint de l'équipe U19 National aux côtés de Frédéric Dugand. Voici son portrait.

Ce mouvement stratégique permet de restructurer la pyramide de la formation stéphanoise. Guillaume Buer remplace numériquement Benjamin Petit. Ce dernier reprenant la tête des U15.

En attirant Guillaume Buer dans le Forez, l'ASSE met la main sur un profil ultra-complet. Il est à la croisée de la préparation athlétique, de l'analyse vidéo et de la détection de talents. Portrait de la nouvelle pièce maîtresse du staff U19.

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Le portrait de Guillaume Buer : Un expert pluridisciplinaire au service des Verts

1. Un double bagage universitaire et fédéral de très haut niveau

Guillaume Buer affiche un CV académique et technique impressionnant. Celui-ci est parfaitement calibré pour les exigences du football moderne. Sur le plan universitaire, il est titulaire d’un Master 2 en Entraînement et Préparation Physique. Ce dernier a été obtenu à l’UFR STAPS de Dijon. De plus, il a été doublé du prestigieux diplôme universitaire de préparation physique « Gilles Cometti » (CEP Dijon).

Côté terrain, il possède les plus hautes distinctions fédérales avec le BEES 2ème degré (DEF) passé à Clairefontaine. Mais, ce n'est pas tout : le CEPA (Certificat d'Entraîneur Préparateur Athlétique) délivré par la FFF.

2. Près de 10 ans à la tête des détections de la région (LAURAFOOT)

Le nouveau technicien stéphanois ne débarque pas en terre inconnue. Depuis septembre 2016, il officiait en tant que Professeur de sport et Conseiller Technique Régional (CTR) au sein de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. Responsable du Projet de Performance Fédéral depuis 2022, c'est lui qui pilotait la détection et la coordination des sélections régionales des meilleurs jeunes (des U12 aux U16). Autant dire qu'il connaît déjà sur le bout des doigts le vivier local.

3. L'œil de l'expert : Analyste vidéo pour les Équipes de France

Entre 2023 et fin 2025, la Fédération Française de Football a fait appel à ses compétences d'observateur et d'analyste vidéo pour les équipes de France jeunes féminines. Guillaume Buer a ainsi disséqué le jeu des adversaires lors de grands rendez-vous internationaux. L'Euro U19 en Belgique (2023), la Coupe du Monde U20 en Colombie (2024) et la Coupe du Monde U17 au Maroc (2025). Cette expertise du décryptage tactique et du montage vidéo sera un atout majeur pour épauler Frédéric Dugand dans la préparation des matchs de championnat national.

4. Sa philosophie : Vitesse, motricité et prophylaxie

Passé également par le centre de formation du Havre AC par le passé, Guillaume Buer a développé une philosophie très claire sur le développement athlétique des adolescents, qu'il résumait déjà avec précision il y a quelques années :

« Être coordonné, c'est exécuter avec vitesse et efficacité un mouvement intentionnel pour résoudre une tâche concrète. [...] En football, tout entraîneur en est convaincu. »

L’arrivée de ce profil complet, habitué à l'optimisation de la performance et au football d'élite, marque une excellente pioche pour la structuration de l’académie stéphanoise.

Guillaume Buer à des avis bien tranchés

Le nouveau membre du staff stéphanois possède également des avis bien tranchés, qu'il sait argumenté. Quand la question lui a été posé sur comment gérer l'inter-saison, il n'a pas hésité à répondre. Notamment pour le rôle de la musculation.

"Oui, la musculation peut être partie prenante du programme, l’intensité étant progressive, il s’agit de démarrer par des circuits trainings en endurance de force à 40-50% de 1 RM. Ensuite, en fonction des profils des sportifs, on peut envisager un travail de prise de masse (8-10 RM), de force max (à 3-4 RM)…mais surtout conserver un équilibre dans le travail entre agoniste/antagoniste et droite/gauche. Il faut par contre privilégier les exercices avec un travail unilatéral (DC avec haltères, demi-squat sur une jambe, etc…) et des exercices favorisant l’ouverture de la cage thoracique."