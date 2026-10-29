Ian Cathro voit son banc s’étoffer avec les retours de Chico Lamba et Mahmoud Jaber et chaque poste devient un nouveau casse-tête. Et si à l’ASSE la concurrence tient la place du luxe plutôt que de la crise, l’entraîneur écossais doit contenter ses joueurs tout en restant compétitif. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Contre Nantes, les deux revenants ont retrouvé la pelouse. Avant ce match, Chico Lamba n’avait joué que 30 minutes cette saison, Jaber 49.

Le milieu de terrain a même été décisif sur le but d’Augustine Boakye. « C’est intelligent et intéressant de le faire rentrer, de lui montrer qu’on compte sur lui », juge Timothée Maymon, journaliste, dans le dernier SNC.

Lamba et Jaber face à une concurrence féroce

Dans l’axe de la défense stéphanoise, la hiérarchie semble figée. « Il y a trois joueurs capables de jouer en défense centrale et qui sont bien au-dessus de lui, qui sont Pedro, Naïr et Le Cardinal », tranche Timothée Maymon.

Mais entré à l’heure de jeu, le Portugais a réalisé une prestation « correcte », estime le journaliste, qui « laisse à penser qu’on a une quatrième cartouche. »

Situation similaire pour Mahmoud Jaber. Maxime Bernauer s’est imposée dans l’entre-jeu : « il a clairement gagné le combat face à Svetlin », affirme Timothée Maymon. Au même titre que Aron Csongvai et Jakob Breum.

Mais l’Israëlien ne manque pas de qualités. « Je suis convaincu qu’il peut, s’il n’a plus de problèmes physiques, rentrer sans aucun problème dans la rotation », affirme Tim, pour qui Jaber « sera meilleur en Ligue 1 qu’en Ligue 2. »

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Un luxe à entretenir du côté de l’ASSE

Pas de crise à l’horizon, donc, mais un effectif à manier avec soin. « Pour l’instant, il n’y a rien à résoudre parce que l’équipe tourne très bien », estime Gabriel, chroniqueur, pour qui la concurrence « amène de la consistance au banc de touche. »

« Des avantages de riche », estime Timothée Maymon, car l’ASSE « n’est pas pris à la gorge. » Si la hiérarchie ne bouge pas, ce sera « sauf si grosse contre-performance sur plusieurs semaines. » Cathro fait du bon travail, mais, rappelle le journaliste, « avec du bon matériel. »

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