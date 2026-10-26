Mahmoud Jaber a vécu un moment fort samedi soir face au FC Nantes (1-0). Entré en jeu à la 84e minute, le milieu stéphanois a délivré une passe décisive magnifique pour Augustine Boakye, offrant la victoire à l’ASSE dans les dernières secondes. Un retour au premier plan qui fait forcément plaisir pour un joueur longtemps freiné par les blessures.

L’ASSE a dû patienter jusqu’à la 90e minute pour faire exploser Geoffroy-Guichard. Face à un FC Nantes bien organisé, les Verts ont longtemps cherché la solution. Puis Kévin Pedro a lancé l’action. Mahmoud Jaber s’est retrouvé en position idéale et a déposé un centre parfait sur la tête d’Augustine Boakye. Le Ghanéen n’a pas tremblé. 1-0 pour les Verts.

Pour Jaber, cette passe décisive a une saveur particulière. L’international israélien retrouve progressivement du temps de jeu après une période particulièrement compliquée. Le 24 janvier 2026, il avait quitté la pelouse de Reims dès la 8e minute, touché aux adducteurs. Une nouvelle blessure qui avait encore interrompu sa saison.

Mahmoud Jaber retrouve enfin le sourire

Il fallait presque remonter au 24 janvier 2026 pour retrouver Mahmoud Jaber sur la durée. Sa blessure à Reims avait marqué un nouveau coup d’arrêt dans une période déjà très difficile pour le milieu de terrain.

Samedi soir, le scénario a donc forcément dû avoir une résonance particulière. Jaber n’a eu besoin que de quelques minutes pour peser sur le résultat. Entré à la 84e minute, il a trouvé Augustine Boakye sur sa seule passe clé de la rencontre. Une action qui vaut trois points à l’ASSE.

Son centre est d’ailleurs à l’image du joueur que les supporters stéphanois espèrent retrouver. Précis. Propre. Décisif. Après plusieurs mois gâchés par les pépins physiques, Jaber a montré qu’il pouvait encore apporter énormément au milieu de terrain.

Cette victoire contre Nantes pourrait ainsi représenter bien plus qu’une simple passe décisive. Elle peut devenir un véritable point de départ.

Le retour de Jaber tombe à pic pour l’ASSE

Le timing est particulièrement intéressant pour l’ASSE. Tamar Svetlin absent, le retour de Mahmoud Jaber offre une solution supplémentaire à Ian Cathro dans l’entrejeu.

Surtout, le milieu stéphanois semble enfin retrouver de la continuité. Il n’avait plus enchaîné deux rencontres consécutives sans blessures depuis janvier 2026. Dans un contexte où la régularité physique sera essentielle, cette capacité à retrouver progressivement du rythme représente une excellente nouvelle pour les Verts.

Face à Nantes, Jaber n’a donc pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en évidence. Son entrée a été courte, mais son impact maximal. Une passe décisive et une victoire au bout.

Il reste évidemment prudent. Après autant de mois perturbés par les blessures, le principal objectif sera désormais d’enchaîner les séances et les matchs sans nouveau pépin. L’ASSE tient peut-être là un renfort qu’elle attendait depuis longtemps.

Et le principal intéressé peut enfin regarder devant lui. Après des mois de galère, Mahmoud Jaber vient de vivre une soirée qui pourrait bien marquer le début de sa véritable renaissance sous le maillot vert.