Avec 25 points en dix journées, l’ASSE a réussi son départ. Mais les performances individuelles ne suivent pas toutes la même courbe. Les évaluations Data’Scout éclairent les forces du leader et ravivent une question que les derniers succès n’ont pas réglée. Au centre de la problématique : Ben Old.

Huit victoires, un nul, une défaite. Au classement, les Verts avancent au rythme d’un candidat à la montée. Ils viennent aussi de gagner trois rencontres aux scénarios différents sans encaisser de but : contre Rodez (2-0), au Red Star (1-0), puis face à Nantes (1-0).

Ce bilan pourrait donner l’impression d’une équipe déjà parfaitement équilibrée. Les évaluations Data’Scout de l’effectif proposent une lecture un peu différente. Certains joueurs portent le début de saison stéphanois. D’autres peinent davantage à suivre. Avec un score de 37, Ben Old présente la plus faible évaluation des joueurs de champ notés.

Ben Old : un écart qui renvoie aux difficultés du couloir gauche

Le chiffre est sévère. Kévin Pedro affiche 61, João Ferreira 57. Même Julien Le Cardinal, à 53, reste seize points devant le Néo-Zélandais dans cette grille.

Ces écarts ne suffisent pas à établir une hiérarchie définitive entre des joueurs aux postes parfois différents. Ils rejoignent toutefois une interrogation qui se pose depuis maintenant plusieurs saisons : l’ASSE dispose-t-elle, à gauche, d’un apport suffisant pour imposer son jeu chaque semaine ?

Contre Nantes, cette question s’est posée avec davantage d’insistance. Face à un adversaire regroupé, conserver le ballon ne suffit plus. Il faut déborder, combiner, trouver une passe qui casse une ligne ou réussir un centre. Old a peu pesé dans ce registre avant sa sortie à la 64e minute.

L’entrée de Chico Lamba a provoqué une réorganisation de la défense. Plus tard, le but décisif contre Nantes est venu d’une action de Pedro, prolongée par le centre de Jaber pour Boakye. Cela ne condamne pas le couloir gauche. Mais sur cette rencontre, la différence s’est faite ailleurs comme c’est souvent le cas.

Nous soulignions déjà, dans notre analyse du début de saison de Ben Old, ses qualités de course et sa capacité à répéter les efforts, avec une marge de progression dans la création. C’est précisément ce que l’ASSE attend désormais davantage de lui : transformer son activité en occasions.

Son parcours depuis l’été compte aussi. Freiné par une blessure pendant la préparation, Old totalise 399 minutes en sept apparitions en championnat, contre 866 pour Pedro. Son évaluation porte donc sur un temps de jeu bien plus réduit. Ferreira, toutefois, affiche 57 avec 389 minutes : le manque de compétition ne suffit pas à expliquer tout l’écart.

Pedro, Breum, Cardona : les notes retrouvent les hommes qui font gagner

En haut de cette évaluation, Irvin Cardona atteint 69, devant Jakob Breum à 62 et Pedro à 61. Trois noms qui renvoient directement aux derniers résultats.

À Bauer, Breum sert Cardona pour le seul but de la rencontre. Face à Nantes, Pedro participe à l’action qui débloque enfin la soirée. Le défenseur apporte également une souplesse précieuse à Cathro : il peut changer de côté ou glisser dans l’axe selon les absences.

Leur influence se voit dans les actions décisives, mais aussi dans la manière dont le onze tient malgré les changements.

Au milieu, Csongvai et Bernauer obtiennent chacun 60. Leur importance se lit aussi dans le classement des temps de jeu stéphanois : le premier a disputé les 900 minutes de championnat, le second en compte 830. Cathro s’appuie sur eux pour donner du liant et une forme de continuité à une équipe dont la défense a régulièrement changé de composition.

Boakye rappelle néanmoins les limites d’un classement unique. Crédité de 57, le Ghanéen apparaît derrière plusieurs partenaires alors qu’il vient de marquer contre Rodez et Nantes. Une évaluation statistique et le poids d’un joueur dans le résultat ne se confondent pas.

L’ASSE gagne aussi lorsque son jeu se complique

Le profil collectif présenté par Data’Scout met en avant la résistance au pressing et le jeu entre les lignes, avec deux indices à 97. Ces caractéristiques correspondent au projet de Cathro : ressortir proprement, trouver des joueurs à l’intérieur et progresser par les passes.

Les trois dernières journées ont pourtant demandé d’autres qualités. À Bauer, les Verts ont dû défendre leur avance. Contre Nantes, ils ont longtemps manqué de solutions avant de trouver l’ouverture en fin de rencontre. Leur réussite actuelle tient aussi à cette capacité à gagner lorsque la circulation du ballon ne suffit plus.

C’est dans ce contexte que le cas Old mérite d’être discuté. Son score de 37 ne permet pas d’attribuer ses difficultés au placement, aux duels ou aux centres. Il met en revanche en évidence un décrochage par rapport à ses coéquipiers, à un poste déjà identifié comme perfectible.

Les victoires donnent du temps à Cathro. Elles lui permettent de travailler ce couloir sans urgence au classement. Mais face aux blocs bas que l’ASSE rencontrera encore, obtenir davantage de danger à gauche pourrait lui éviter d’attendre une nouvelle délivrance dans les dernières minutes.