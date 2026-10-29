Le stade Geoffroy-Guichard pourrait accueillir un événement international majeur en juin 2027. Selon les informations de Ouest-France, la Fédération française de football souhaite organiser le Final Four de la Ligue des nations en France, avec Lyon et Saint-Étienne comme villes hôtes. Le Chaudron accueillerait deux rencontres de la compétition. Un projet ambitieux qui reste toutefois soumis à plusieurs conditions.

Le Chaudron pourrait prochainement retrouver les grandes soirées internationales. Alors que l’ASSE poursuit son objectif de remontée en Ligue 1, son enceinte historique figure dans les plans de la Fédération française de football pour accueillir la phase finale de la Ligue des nations 2026-2027.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Philippe Diallo, président de la FFF, a confirmé la candidature française pour organiser le Final Four de la compétition, prévu du 9 au 13 juin 2027.

Et selon les informations du quotidien régional, Saint-Étienne serait directement concernée.

ASSE : deux matchs internationaux envisagés à Geoffroy-Guichard

La Fédération française de football aurait retenu deux villes pour porter sa candidature : Lyon et Saint-Étienne. Une association qui répond notamment aux exigences de l’UEFA, puisque les deux enceintes accueillant le Final Four doivent être situées à moins de 150 kilomètres l’une de l’autre.

Initialement, la FFF avait envisagé une organisation en région parisienne, avec le Parc des Princes et le Stade de France. Mais les deux stades sont indisponibles en raison d’événements déjà programmés.

Le choix se serait donc porté sur le Groupama Stadium et Geoffroy-Guichard.

Dans cette configuration, le stade lyonnais accueillerait la demi-finale de l’équipe de France, si les Bleus se qualifient, ainsi que la finale de la compétition.

Geoffroy-Guichard serait, de son côté, désigné pour accueillir l’autre demi-finale et le match pour la troisième place.

Deux affiches internationales pourraient donc se disputer dans l’enceinte de l’ASSE en juin prochain. Une perspective intéressante pour Saint-Étienne, qui bénéficierait de l’exposition médiatique d’une compétition réunissant quatre des meilleures sélections européennes.

Plusieurs conditions avant de revoir la Ligue des nations dans le Chaudron

Pour l’heure, rien n’est acté. La candidature française reste liée au parcours sportif de l’équipe de France.

Les Bleus doivent valider leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Ils occupent actuellement la première place de leur groupe avec dix points en quatre rencontres. Un résultat favorable face à l’Italie, le 12 novembre, pourrait leur permettre de franchir cette première étape.

Il faudra ensuite que la France se qualifie pour les demi-finales lors des quarts de finale programmés en mars 2027.

Enfin, le futur adversaire des Bleus en quarts devra également être candidat à l’organisation du Final Four. Cette condition permettra à l’UEFA de désigner dès le mois de décembre deux pays susceptibles d’accueillir l’événement.

La France avait déjà connu cette situation en 2025. Malgré sa candidature, elle n’avait pas été retenue, la Croatie, son adversaire en quarts de finale, n’ayant pas souhaité organiser la compétition.

Geoffroy-Guichard, une enceinte toujours attractive

Cette candidature constitue une nouvelle reconnaissance pour le stade Geoffroy-Guichard. Si l’ASSE évolue actuellement en Ligue 2, son enceinte conserve une place particulière dans le paysage du football français.

Sa capacité d’accueil, les travaux réalisés et son atmosphère en font un site capable de recevoir des rencontres internationales de premier plan.

Le projet pourrait ainsi offrir aux supporters stéphanois l’occasion d’assister à deux affiches européennes dans le Forez, indépendamment du parcours de leur club en championnat.

Et les ambitions de la FFF ne s’arrêtent pas à la Ligue des nations. Philippe Diallo a également évoqué une possible candidature française à l’organisation d’une future Coupe du monde, potentiellement en 2038.

« Il y a un projet peut-être plus fort qui est de candidater à une future Coupe du monde. »

Le président de la Fédération a toutefois rappelé qu’un tel événement nécessiterait une candidature commune avec d’autres pays, compte tenu du nombre de stades requis.

À plus court terme, c’est donc bien le Final Four de juin 2027 qui pourrait permettre à Geoffroy-Guichard de retrouver le devant de la scène européenne. A suivre.