La victoire face au Red Star (2-0) a permis à l’ASSE d’enchaîner un cinquième succès consécutif en Ligue 2 et de rester pleinement dans la course à la montée. Mais à l’approche du déplacement à Grenoble ce samedi, un paramètre reste à surveiller pour Philippe Montanier : la gestion des cartons jaunes dans le sprint final.

Lors de la dernière rencontre à Geoffroy-Guichard, Abdoulaye Kanté a été le seul Stéphanois averti. Un avertissement qui n’a toutefois pas d’impact immédiat pour le milieu stéphanois, encore loin du seuil de suspension.

Boakye reste le joueur le plus averti de l’ASSE

Dans l’effectif stéphanois, Augustine Boakye reste le joueur le plus sanctionné de la saison. Le milieu offensif totalise désormais huit cartons jaunes toutes périodes confondues. Le Ghanéen avait déjà purgé une suspension plus tôt dans la saison, face au Mans lors de la 18ème journée de championnat, après avoir atteint la limite réglementaire de cinq avertissements. Depuis, il a entamé un nouveau cycle disciplinaire et cumule déjà trois biscottes...

Son profil explique en partie ces statistiques. Très actif dans le pressing et souvent impliqué dans la récupération du ballon, Boakye est aussi l’un des joueurs qui s’expose le plus aux fautes tactiques.

Tardieu reste sous surveillance

Le joueur le plus exposé à court terme reste Florian Tardieu. Le milieu de terrain compte quatre cartons jaunes, soit un seul de moins que le seuil de suspension automatique. Un nouvel avertissement lors des prochaines journées entraînerait donc une absence pour l’un des matchs du sprint final. Un élément à prendre en compte pour le staff stéphanois dans la gestion des minutes et de l’intensité au milieu de terrain. Pour autant, les solutions de remplacement existent au milieu.

Plus globalement, l’ASSE conserve un bilan disciplinaire relativement maîtrisé, malgré un style de jeu basé sur le pressing et l’intensité. Un point positif à l’approche d’un calendrier décisif dans la lutte pour la montée. Alors que la saison entre dans son moment clé, éviter les suspensions inutiles pourrait s’avérer aussi important que les points pris sur le terrain.

Le bilan des cartons jaunes des joueurs de l’ASSE