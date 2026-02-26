Ligue 2 : le Stade de Reims, concurrent direct des Verts pour la montée, pourrait être privé d’un élément majeur pour son déplacement à Montpellier. Abdoul Koné est très incertain. Une mauvaise nouvelle pour les Champenois… et une donnée à surveiller pour Saint-Étienne.

La lutte pour la montée se joue aussi dans les détails. Et parfois, dans les infirmeries. À l’approche de la 25e journée de Ligue 2, le Stade de Reims pourrait devoir composer sans l’un de ses piliers défensifs.

Abdoul Koné très incertain

Sorti à la 73e minute lors du match nul face à Amiens (0-0), Abdoul Koné a ressenti une gêne aux ischios. Le défenseur central ne s’est pas entraîné de la semaine. Son entraîneur, Karel Geraerts, a confirmé la tendance en conférence de presse : « Il a senti quelque chose à l’ischio. Il n’a pas fait d’entraînement cette semaine. On va attendre la veille du match pour voir ce que ça donne, mais ce sera sans doute limite pour lui. »

Autrement dit, sa présence face à Montpellier HSC est loin d’être acquise. Un coup dur potentiel pour une équipe déjà en difficulté ces dernières semaines.

Une défense sous tension à Reims ?

Le contexte n’est pas idéal pour Reims. Mory Gbane est suspendu et ne pourra pas dépanner en défense. Le staff devra donc trouver une nouvelle solution dans l’axe si Koné venait à déclarer forfait. Maxime Busi, touché à la cheville contre Amiens, devrait en revanche être opérationnel. Une éclaircie dans un secteur fragilisé. Mais perdre Koné, c’est perdre un cadre. Un joueur au-dessus en Ligue 2 amené à rejoindre Leipzig en fin de saison, et essentiel dans l’équilibre défensif rémois.

Une opportunité indirecte pour l’ASSE ?

Reims reste l’un des principaux concurrents des Verts pour les places d’accession. Les Champenois restent sur une série de trois matchs nuls et peinent offensivement. Si leur défense venait à perdre en stabilité, cela pourrait peser dans le sprint final.

À dix journées de la fin, les dynamiques se construisent aussi dans la gestion des blessures. Et sur ce point, Reims traverse une zone de turbulence au moment où l’ASSE, elle, voit son infirmerie se vider.

Source : L’Union