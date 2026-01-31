Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va retrouver un Chaudron désireux de voir son équipe se ressaisir après une défaite à Reims. Pour cette 21ème journée de Ligue 2 face à Boulogne, le Stade Geoffroy Guichard retrouve toutes ses tribunes pour la première fois depuis trois mois. Voici la compo des Verts.

Cinquièmes de Ligue 2 et loin de leur objectif à l’heure actuelle, les stéphanois doivent impérativement s’imposer à domicile ce samedi face au promu boulonnais. L’ASSE n’a remporté qu’une seule rencontre lors des cinq dernières journées et présente un bilan bien loin des ambitions de champion affichées par le club cet été.

Un retour majeur pour les Verts

La soirée à été très délicate pour les Verts à Reims. Outre la défaite et le but encaissé en supériorité numérique, l’ASSE a perdu deux joueurs sur blessure. Après moins de dix minutes de jeu, Mahmoud Jaber s’est plaint des adducteurs et a quitté ses partenaires. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa ne sera pas de la partie pour terminer ce mois de janvier.

A l’heure de jeu, Chico Lamba a lui aussi du sortir. Le défenseur portugais jouait seulement son second match de compétition depuis début octobre. Il avait été éloigné des terrains pendant plus d’un trimestre suite à une opération des adducteurs.

Le joueur venu d’Arouca avait alors été remplacé par son compatriote, Joao Ferreira, de retour dans le groupe. L’ancien latéral de Watford a pu retrouver la compétition. Tout comme Joshua Duffus, entré en toute fin de rencontre.

Chico Lamba n’est pas le seul défenseur central a manquer à l’appel pour cette partie. Maxime Bernauer est gravement blessé au ménisque. Il ne devrait pas retrouver la compétition avant le début de la saison prochaine.

La seule éclaircie au sein de l’infirmerie stéphanoise est géorgienne et se nomme Zuriko Davitashvili. Le meilleur buteur de l’ASSE cette saison est de retour dans le groupe.

En panne offensivement depuis plusieurs semaines, l’attaque stéphanoise n’a marqué que quatre buts, dont trois inscrits par Zuriko Davitashvili lors des sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Le retour du géorgien est donc une aubaine pour l’ASSE. Les Verts ont rapidement besoin de retrouver de l’efficacité face au but.

La composition de l’ASSE