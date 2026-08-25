Pour son premier rendez-vous officiel de la saison, l’ASSE a enregistré deux retours dans son groupe. Dona Scannapieco et Sara Mujdzic figuraient sur le banc face à Roubaix après plusieurs semaines perturbées par des pépins physiques. Deux bonnes nouvelles pour Yannick Chandioux, avec une importance particulière pour le retour de sa numéro 9.

Scannapieco, une vraie numéro 9 retrouvée par l’ASSE

Son absence commençait à peser dans les choix offensifs de Yannick Chandioux. Touchée légèrement à la cuisse, Dona Scannapieco avait manqué les deux derniers amicaux contre Marseille et Auxerre. Elle a retrouvé le groupe samedi contre Roubaix en Coupe LFFP et a même disputé les dernières minutes du succès stéphanois (4-2).

Son retour offre surtout à l’ASSE son profil le plus naturel en pointe. Recrutée cet été, l’internationale française U23 connaît parfaitement la Seconde Ligue. Elle avait notamment inscrit six buts avec Marseille lors de la montée en Première Ligue en 2024-2025. Chandioux souligne chez elle « l’instinct d’une buteuse » et attend aussi son insouciance dans les derniers mètres.

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Scannapieco avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets contre Grenoble durant la préparation. En son absence, Sarah Cambot et Hanna’a Chamsoudine ont occupé la pointe. Son retour devrait permettre à Cambot de retrouver progressivement une position de meneuse derrière elle.

Mujdzic enfin disponible après un été sans match

Le retour de Sara Mujdzic passe davantage sous les radars. La jeune attaquante de 17 ans n’avait participé à aucune des quatre rencontres de préparation après des problèmes physiques. Présente dans le groupe contre Roubaix, elle n’est toutefois pas entrée en jeu.

Internationale bosnienne chez les jeunes et intégrée au groupe professionnel cet été, Mujdzic évolue principalement sur le flanc gauche. Son retour ajoute donc une solution derrière Tyler Isgrig et les différentes polyvalences offensives de l’effectif.

À deux semaines de la reprise de la Seconde Ligue, Chandioux récupère ainsi deux possibilités offensive supplémentaires. Surtout, il retrouve enfin sa principale spécialiste du poste de numéro 9.