Augustine Boakye sera suspendu vendredi soir au Chaudron pour le play-off 2. Un coup dur pour l'ASSE qui devra se réorganiser sans son métronome. Trois options sur la table pour Philippe Montanier. Les radars Data éclairent le débat.

ASSE : Boakye absent : le vide à combler

Augustine Boakye a clairement passé un cap en 2026. Recentré dans le cœur du jeu par Philippe Montanier, le milieu ghanéen a pris le jeu de l'ASSE à son compte depuis plusieurs semaines. Puissant, percutant, capable de faire le lien entre les lignes et de peser sur les défenses adverses, il est devenu l'un des joueurs les plus importants du dispositif stéphanois. Une saison qui lui ouvre peut-être les portes du Mondial et de la Ligue 1.

ASSE : Une absence qui s'apparente à un mal pour un bien

Mais vendredi soir, il sera dans les tribunes. Son dixième carton de la saison reçu à Rodez l'a privé d'un des matchs le plus important de la saison. En cas de qualification, il pourra faire son retour pour les barrages aller-retour contre le 16e de Ligue 1. D'ici là, Montanier devra trouver une solution. Trois options existent pour l'ASSE.

Option 1 : Moueffek, poste pour poste

La solution la plus naturelle s'appelle Aïmen Moueffek. Le milieu marocain formé à l'ASSE et prolongé par KSV comme porte-drapeau du centre de formation chez les pros a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines. Il a même marqué face à Amiens samedi. Montanier l'a testé à plusieurs reprises en meneur de jeu avec l'objectif qu'il se retourne et perfore les lignes adverses.

Le radar Data'Scout comparant Moueffek et Boakye est instructif. Les deux profils se complètent sur certains aspects, mais diffèrent nettement sur d'autres. Moueffek est moins dominant dans les duels, mais apporte plus de présence défensive et de fautes subies. Son dernier geste reste son talon d'Achille : des passes vers la surface et en profondeur perfectibles, là où Boakye est plus fin. Il reste néanmoins l'option la plus crédible et la plus logique poste pour poste.

Option 2 : Miladinovic, le profil différent

Igor Miladinovic est une autre possibilité. Après une saison blanche en Ligue 1, le jeune Serbe a découvert la Ligue 2 cette année et a joué probablement plus qu'il ne l'aurait imaginé, profitant de la pénurie de joueurs disponibles. Son profil est radicalement différent de Boakye et de Moueffek : plus fin techniquement, plus propre dans la circulation, mais bien moins puissant et moins percutant.

Le radar Data'Scout le comparant à Boakye le confirme. Miladinovic est supérieur sur les passes réceptionnées et la précision, mais recule sur les buts, les passes décisives attendues, les dribbles réussis et les duels offensifs. Ces dernières semaines, des pertes de balle lui ont coûté cher, notamment face à Troyes. Dans un play-off à élimination directe, il devra gérer la pression. Pas son point fort aujourd'hui.

Option 3 : Davitashvili en meneur de jeu derrière Stassin

La troisième piste est la plus audacieuse, et peut-être la plus intéressante. Repositionner Zuriko Davitashvili en meneur de jeu dans le dos de Lucas Stassin. Les deux hommes se trouvent bien ensemble sur le terrain. En témoigne le troisième but inscrit par l'ASSE face à Amiens. Zuriko est moins dans la percussion cette saison, plus dans la création et la finition, un profil qui colle mieux à un rôle légèrement reculé.

Montanier n'a jamais caché son attrait pour ce positionnement. Il a d'ailleurs testé la formule à Nancy avec un résultat correct (1-1). La question qui suit immédiatement : qui occupe le couloir gauche ? Duffus, de retour à l'entraînement ce mardi, pourrait enchaîner et apporter la percussion qui manquerait si Davitashvili recule. L'option est clairement sur la table et pourrait surprendre un adversaire qui a préparé l'ASSE avec Boakye dans l'axe.

Trois options, trois risques différents. Montanier devra trancher. Vendredi soir, c'est lui qui fait les choix. Et l'un d'entre eux pourrait changer le destin des Verts.

Source : Data'Scout (datascout.fr)