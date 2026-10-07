La longue trêve internationale touche à sa fin et Ian Cathro va progressivement retrouver ses joueurs à L’Étrat. Plusieurs Stéphanois ont accumulé beaucoup de temps de jeu avec leur sélection, quand d’autres ont été nettement moins sollicités. Irvin Cardona, Ben Old ou encore Adam Baalal ont beaucoup joué, tandis que Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye reviennent avec davantage de fraîcheur. Tour d’horizon avant ASSE-Rodez.

Cette trêve aura une nouvelle fois vidé une partie du vestiaire stéphanois. Ian Cathro avait d’ailleurs regretté cette situation, qui ne lui permettra de travailler avec l’ensemble de son effectif que quelques jours avant la réception de Rodez.

La gestion de la récupération sera également importante. Tous les internationaux ne rentreront pas dans le Forez avec la même charge de travail.

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Loin de l’ASSE, Cardona, Baalal et Old ont beaucoup joué

Irvin Cardona fait partie des joueurs les plus sollicités durant cette fenêtre internationale. L’attaquant a disputé trois rencontres avec Malte pour un total de 270 minutes, soit l’intégralité des trois matchs auxquels il a participé. Son bilan est également positif avec un but et une passe décisive.

Encore plus pour Adam Baalal. Retenu avec le Maroc U20, le jeune Stéphanois a accumulé 338 minutes et inscrit un but en 4 matchs.

Ben Old a lui aussi beaucoup joué avec la Nouvelle-Zélande. Le Vert a participé à trois des quatre rencontres de sa sélection avec respectivement 80, 84 et 65 minutes disputées. Cela représente 229 minutes au total. Il a également trouvé le chemin des filets face au Japon malgré la défaite des siens (2-1).

Trois joueurs qui rentreront donc à Saint-Étienne avec du rythme, mais également une charge physique importante à gérer avant Rodez.

El Jamali et Csongvai dépassent les 140 minutes

Derrière ce trio, Nadir El Jamali a également bénéficié d’un temps de jeu conséquent avec l’équipe de France U20. Le jeune milieu a disputé 161 minutes, réparties sur trois rencontres : 90, 45 puis 26 minutes.

Aron Csongvai a de son côté cumulé 145 minutes avec la Hongrie. Le milieu stéphanois a été utilisé lors de trois rencontres, avec 76 puis 66 minutes avant une dernière apparition de trois minutes.

Des temps de jeu suffisamment importants pour entretenir le rythme de la compétition sans atteindre la charge accumulée par Cardona ou Baalal.

Pedro lance son aventure avec la RDC

Cette trêve restera particulière pour Kévin Pedro. Non qualifié pour participer aux deux premières rencontres de la République démocratique du Congo, le défenseur a ensuite pu effectuer ses grands débuts internationaux.

Pedro a joué 120 minutes sur les deux rencontres suivantes, avec une première apparition de 90 minutes puis 30 minutes supplémentaires.

À son retour dans le Forez, le jeune défenseur pourra donc se satisfaire d’avoir officiellement lancé sa carrière internationale avec la sélection de Sébastien Desabre.

Davitashvili peu utilisé, Boakye rapidement libéré

La situation est différente pour Zuriko Davitashvili. L’ailier a participé aux quatre rencontres de la Géorgie, mais pour seulement 99 minutes au total. Il n’a connu qu’une seule titularisation et a disputé successivement 13, 17, 14 puis 65 minutes.

Une utilisation relativement limitée qui lui permet de revenir avec moins de minutes dans les jambes que plusieurs de ses coéquipiers.

Augustine Boakye est encore moins sollicité. Le Ghanéen n’a disputé que 42 minutes, avec deux entrées de 16 et 26 minutes. L’annulation de la dernière rencontre prévue par sa sélection lui a également permis de rentrer prématurément à Saint-Étienne.

Le bilan des internationaux de l’ASSE

À ce stade, voici le temps de jeu accumulé par les Stéphanois durant cette trêve :

Joueur Sélection Minutes Bilan Irvin Cardona Malte 270 1 but, 1 passe décisive Adam Baalal Maroc U20 270 1 but Ben Old Nouvelle-Zélande 229 1 but Nadir El Jamali France U20 161 — Aron Csongvai Hongrie 145 — Kévin Pedro RD Congo 120 2 premières sélections Zuriko Davitashvili Géorgie 99 1 titularisation en 4 matchs Augustine Boakye Ghana 42 — Tamar Svetlin Slovénie 0 – Sohaib Nair Algérie 62 première titularisation

Deux derniers cas à surveiller avant ASSE-Rodez

Sohaib Nair a fini sur une bonne note avec l’Algérie en décrochant la première sélection de sa carrière. En revanche pour Tamar Svetlin, cette trêve n’a pas été propice à du temps de jeu.

Ian Cathro récupérera quoi qu’il arrive des joueurs dans des états de fraîcheur très différents. Entre ceux qui approchent ou dépassent les 200 minutes et ceux qui ont très peu joué, la gestion des internationaux constituera l’un des enjeux de la courte préparation d’ASSE-Rodez.

Le technicien stéphanois l’avait annoncé : il ne disposera que de quelques séances avec son groupe reconstitué avant de retrouver Geoffroy-Guichard. À lui désormais de trouver le bon équilibre entre récupération, rythme et préparation collective.