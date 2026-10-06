Deuxième de son groupe en Ligue des Nations, la Slovénie affronte l’Écosse dans une rencontre décisive pour les barrages. Un rendez-vous important que le milieu de l’ASSE Tamar Svetlin espère vivre depuis le terrain.

Après trois journées disputées dans ce groupe 1 de la Ligue B, la Slovénie pointe à la deuxième place avec 4 points. Les Slovènes devancent l’Écosse à la différence de buts (+1 contre -1). Ce duel direct s’avère donc capital pour accrocher la place en barrages d’accession. Avec 9 points, la Suisse a pris une véritable longueur d’avance dans le haut du classement.

Un temps de jeu à débloquer en sélection pour Svetlin

Arrivé à Saint-Étienne pour renforcer l’entrejeu, Tamar Svetlin continue de figurer dans le groupe international slovène. Le milieu stéphanois vit pourtant un rassemblement frustrant sur le plan individuel.

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Il est resté sur le banc lors des trois premières rencontres :

Lors du revers en Suisse (1-2)

Contre la Macédoine du Nord et la victoire (2-0)

Face à l’Écosse (0-0)

Ce nouveau choc face aux Écossais offre une ultime opportunité au Stéphanois de gratter ses premières minutes dans cette campagne de Ligue des Nations. Son objectif était bien évidemment de s’imposer au sein d’un effectif très fourni.

Le résumé de la rencontre

Pour la quatrième fois consécutive, Tamar Svetlin n’apparaissait pas dans le 11 de départ. Rapidement menés par l’Écosse, les slovènes vont trouver les ressources pour inverser le cours de ce match. 2-1, c’est le score final pour Svetlin et ses coéquipiers. Le stéphanois regagne donc le Forez sans avoir disputer la moindre minute durant cette fenêtre internationale.

Cap sur la réception de Rodez

Après cette trêve de plusieurs semaines, Tamar Svetlin va regagner le centre sportif de l’Étrat. Ian Cathro compte sur son milieu de terrain pour préparer la suite du championnat en Ligue 2. Sa fraîcheur physique sera un atout appréciable pour le staff stéphanois. Les Verts ont rendez-vous dès ce samedi sur leur pelouse pour recevoir Rodez.