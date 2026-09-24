Auteur de quatre buts et cinq passes décisives avec l'ASSE depuis le début de la saison, Irvin Cardona retrouve Malte ! International depuis plus d'un an, il dispute la Ligue des Nations avec son pays. Pour cette première opposition, les Maltais affrontait Andorre.

L'attaquant de l'ASSE, Irvin Cardona va avoir une trêve internationale bien remplie. Après cette première opposition contre Andorre, les maltais vont enchaîner !

Andorre : 24 septembre (18h)

Liechtenstein : 27 septembre (18h30)

Gibraltar : 01 octobre (20h45)

Andorre : 04 octobre (18h)

Un programme bien chargé où chaque point va compter. Depuis plus d'un an, Irvin Cardona est devenu un joueur important de Malte. Il comptait déjà huit sélection avant cette rencontre et a même inscrit deux buts.

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Le résumé d'Andorre - Malte avec Irvin Cardona

Pour lancer sa campagne de Ligue des Nations, Malte avait rendez-vous du côté de l'Estadi de la FAF d'Encamp pour affronter Andorre à l'extérieur. Titularisé d'entrée de jeu, Irvin Cardona a livré une prestation solide. Entre deux nations proches au classement Fifa, respectivement 172e et 161e, l'entame de match est rythmée avec deux équipes qui se répondent. Engagé, avec deux cartons jaunes pour Andorre et un pour Malte, le premier acte bascule une première fois au quart d'heure de jeu avec l'ouverture du score locale signée Guillaume Lopez (1-0, 17').

Pas de quoi arrêter les Maltais, portés par la connexion Teddy Teuma - Cardona. Au bout d'une première période à cinq tirs tentés (contre sept pour Andorre), Malte égalise sur un service de l'ancien rémois pour le Stéphanois. Servi en profondeur par Teuma, le n° 7 des Verts contrôle d'abord en extension avant d'effacer son adversaire d'un petit sombrero. Face au but, il termine en fusillant le portier andorran d'une demi-volée du pied droit (1-1, 36'). De quoi lui permettre de retrouver le chemin des filets après trois matches sans marquer avec l'ASSE.

⚽️ Le superbe but d'Irvin Cardona pour égaliser face à Andorre !!pic.twitter.com/RYl0Erdb02 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) September 24, 2026

👟 Irvin Cardona rend la pareille à Teddy Teuma pour prendre l'avantage (2-1). Un but et une passe dé pour le Stéphanois ! 🔥pic.twitter.com/uxxDRjJkZ6 https://t.co/zRigrm2Zyd — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) September 24, 2026

Au retour des vestiaires, le match reste tout aussi animé avec un duo offensif toujours aussi incisif côté Maltais. Auteur de trois des douze tentatives de son équipe (deux cadrées), Cardona laisse cette fois le costume de buteur à Teuma en lui permettant de mettre Malte devant d'un bon centre en retrait (1-2, 81'). Un but et une passe décisive pour l'attaquant des Verts, grand bonhomme, avec l'ancien rémois, du succès.

Vainqueur en Andorre malgré un penalty raté par Chouaref (85'), Malte lance parfaitement sa campagne de Ligue des Nations. Prochain rendez-vous dimanche 27 septembre pour un match amical face au Liechtenstein (18 h 30) !