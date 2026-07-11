Le résultat comptera peu dans quelques semaines. En revanche, les choix d'Ian Cathro et les prestations individuelles observées face à Biel-Bienne (2-2) livrent déjà plusieurs indications sur la saison qui se prépare. Entre le brassard confié à Julien Le Cardinal, les débuts convaincants de Jakob Breum et Sohaib Naïr ou encore l'efficacité de Joshua Duffus, cette première sortie de l'ASSE a permis de dégager plusieurs tendances.

Le premier signal est venu avant même le coup d'envoi. Alors que Gautier Larsonneur figurait bien dans le onze de départ, c'est Julien Le Cardinal qui a porté le brassard de capitaine. Un choix qui n'est sans doute pas anodin.

Arrivé l'hiver dernier, le défenseur central s'est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire. Face à Biel-Bienne, il a confirmé cette impression en dirigeant sereinement une défense pourtant remaniée avec la première apparition de Sohaib Naïr à ses côtés. Sans être réellement mis sous pression par les Suisses, Le Cardinal a affiché beaucoup de maîtrise et s'est montré très actif dans la communication avec ses partenaires. Un changement de brassard qui arrive dans un contexte un peu tendu puisque les Green Angels ont clairement demandé à Larsonneur de lâcher son brassard via une banderole déployée hier en fin d'après-midi...

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Joshua Duffus a frappé le premier

Il n'a fallu que huit minutes à Joshua Duffus pour inscrire le premier but de la préparation estivale de l'ASSE. L'attaquant anglais aurait même pu quitter la pelouse avec un doublé, voire davantage.

Au-delà de son efficacité, c'est surtout son activité qui a retenu l'attention. Toujours en mouvement, il a multiplié les appels dans le dos de la défense suisse et proposé des solutions constantes à Lucas Stassin et Jakob Breum. Dans un secteur offensif où la concurrence sera importante, Duffus a envoyé un premier message fort au staff.

Breum et Naïr ont réussi leurs débuts

Deux recrues de l'ASSE étaient titulaires pour cette première sortie : Jakob Breum et Sohaib Naïr. Tous deux ont laissé une impression positive.

Breum s'est rapidement mis en évidence par sa qualité technique et sa capacité à jouer entre les lignes. Dès les premières minutes, il a lancé Joshua Duffus vers le but avant de participer à plusieurs actions dangereuses. Il lui a manqué un peu de réussite dans le dernier geste, mais sa vision du jeu et sa justesse technique ont confirmé les attentes placées en lui.

De son côté, Sohaib Naïr a livré une prestation sobre mais rassurante. Peu sollicité défensivement, l'ancien Guingampais s'est distingué par la qualité de ses relances, notamment celle qui a amené la première grosse occasion stéphanoise. Son entente avec Julien Le Cardinal a offert une première base encourageante.

L'empreinte de Cathro apparaît déjà dans le style de l'ASSE

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions tactiques définitives. Pourtant, un principe est déjà apparu avec constance : le pressing. Le premier but est né d'une récupération haute de Maxime Bernauer. Le deuxième est arrivé après un pressing agressif de Baallal quelques secondes après le retour des vestiaires. Pendant plus d'une heure, les Stéphanois ont cherché à empêcher Biel-Bienne de ressortir proprement.

Depuis son banc, Ian Cathro n'a cessé d'intervenir pour replacer son équipe et maintenir cette intensité à coupe de "Montez, montez !". Les automatismes demanderont encore du temps, mais l'idée directrice semble déjà claire.

Les jeunes pousses de l'ASSE ont répondu à l'appel

Comme prévu, les onze titulaires ont été remplacés à la pause. Cette seconde équipe a rapidement trouvé le chemin des filets grâce à Enzo Mayilla, auteur du but du 2-0 après seulement quelques secondes sur la pelouse.

Baallal a lui aussi marqué des points par son activité dans le contre-pressing, tandis que Miladinovic s'est montré intéressant à la récupération. La seconde période a également rappelé que la jeunesse s'accompagne parfois d'un manque de maîtrise. Le penalty concédé puis l'égalisation de Biel-Bienne sont venus sanctionner quelques erreurs de gestion.

Le résultat final restera anecdotique. En revanche, cette première sortie a permis à plusieurs joueurs de se mettre en évidence et à Ian Cathro de commencer à imprimer sa marque. Les confrontations face au Servette FC puis aux Rangers offriront un premier véritable test pour confirmer - ou non - ces premières impressions.