Une équipe stéphanoise conquérante, pour une victoire par deux buts d’écarts. L’ASSE s’est imposée pour la deuxième fois de la saison ce samedi face à Auxerre (3-1). Particulièrement en jambe, Ben Old s’est exprimé en zone mixte.

Montée en puissance pour le joueur de l’ASSE

Le néo-zélandais monte en puissance depuis plusieurs rencontres. Débarqué du Wellington Phoenis cet été, Ben Old a déjà disputé 376 minutes en ce début de saison. Percutant sur son aile droite, le milieu stéphanois a trompé à plusieurs reprises Ki-jana Hoever dans son dos.

Ben Old obtient la première frappe de la rencontre dès la quatrième minute de jeu, mais voit son occasion être contrée par l’AJA. « Je voulais mettre aussi en valeur le côté collectif parce qu’en fait on a vu quand même les au niveau des attaquants et Ben Old aussi qui a percuté. », soulignait Olivier Dall’Oglio après la rencontre.

Remplacé par Mathieu Cafaro après 70 minutes de jeu, le néo-zélandais a essuyé de nombreuses fautes de ses adversaires.

« Une expérience dont je me souviendrai toujours. »

Grand artisan de la victoire stéphanoise, Ben Old s’est exprimé en zone mixte. « C’était un sentiment incroyable pour nous tous. » avoue le joueur.

Avec un Geoffroy-Guichard en feu, le milieu de terrain a été particulièrement marqué par l’ambiance. « Personnellement, pouvoir gagner devant un stade plein, c’était juste une expérience dont je me souviendrai toujours. Je suis donc très heureux que nous ayons pu gagner et d’avoir vécu ça avec les supporters. C’était incroyable. Je n’ai jamais vécu ça dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu vivre ça. Et puis, je suis heureux que nous ayons pu obtenir cette victoire pour les fans. Incroyable. »

Le Stéphanois n’a pas hésité à apporter son soutien à Zuriko Davitashvili, alors auteur d’un triplé et homme du match. « Je suis tellement heureux pour Zuriko. Il a travaillé si dur pour qu’il puisse obtenir ce triplé. Il le mérite pleinement. »