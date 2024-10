L'ASSE a gagné 3-1 contre Auxerre ce week-end. Un résultat qui permet aux hommes d'Olivier Dall'Oglio de sortir de la zone rouge et ainsi d'être dans les temps de passage après 7 journées de ligue 1. Auteur d'une deuxième victoire de suite à Geoffroy Guichard, les Verts ont réalisé le match le plus abouti de cette saison. Un état d'esprit, une détermination sans faille soulignés par une donne importante. Explications.

Dans cette rencontre de la 7e journée de ligue 1, l'ASSE a enfin pu jouer devant ses deux poumons réunis. Une force supplémentaire qui a permis aux Verts de s'offrir une seconde victoire cette saison. Aussi, un onze type se dégage de cette équipe mais les entrants d'hier se sont également montrés à leur avantage. Analyse.

Mathieu Cafaro

Entré à la place de l'international néo-zélandais Ben Old, Mathieu Cafaro est à la récupération du ballon sur le troisième but stéphanois. Relegué à un rôle de supersub, il reste sur deux entrés satisfaisantes à Nantes et contre Auxerre. Alors que le duo Old-Davitashvili a donné la pleine mesure de leur talent contre l'AJA, Cafaro compte bien ajouter sa pierre à l'édifice dans les performances de l'ASSE.

Le duo Mouton - Bouchouari

Auteur d'un match de haut niveau, Aimen Moueffek et Mathis Amougou ont cédé leur place à la 79e minute au duo Mouton-Bouachouari. Alors que les auxerrois avaient réduit le score à la 74e, les entrants devaient redonner de la maitrise technique dans le cœur du jeu. Ils ont apporté leur touche technique et leur justesse dans les choix de jeu pour remettre le pied sur le ballon. Ils ont permis à l'ASSE de ne pas trop subir la possible égalisation des visiteurs. Deux entrées convaincantes de la part des milieux de terrain stéphanois.

Stassin le passeur

Remplaçant pour la seconde fois consécutive, il a logiquement regardé Ibrahim Sissoko débuter après son doublé à Nantes de la semaine dernière. Très intéressant dans son jeu dos au but, l'international malien a rendu une très belle copie. Une passe décisive est à créditer de sa prestation. Entré à la 79e, l'attaquant belge a su profiter du peu de ballons qui lui ont été offerts. En effet, il réalise un bon appel puis une belle passe décisive à Davitashvili sur le troisième but stéphanois. Sa première statistique sous le maillot stéphanois qui en appellera d'autres à coup sûr !

Tardieu

Entré en fin de rencontre (88e) pour palier la blessure de Léo Petrot, Florian Tardieu n'a lui pas eu le temps de véritablement se montrer. Sérieux dans l'entrejeu, il a apporté son expérience pour faire défiler les dernières minutes de la rencontre. Un apport qui aura eu son importance également.