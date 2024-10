L’ASSE enchaîne ! Après avoir arraché le nul à Nantes (2-2), les Verts ont remporté une belle victoire face à Auxerre (3-1) dans un Geoffroy-Guichard survolté. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Mardi 1er Octobre

Mercato : Grosse révolution à venir ?

La période des transferts est toujours une période délicate, avec des clubs se pressant pour boucler des accords de dernière minute. Jusqu’à présent, la fenêtre restait ouverte plusieurs semaines après le début du championnat, permettant aux équipes d’ajuster leurs effectifs en fonction des premières performances ou d’éventuelles blessures. Cependant, cette flexibilité avait un revers : des effectifs parfois instables durant les premiers matchs. Cette saison, en Ligue 1, le marché des transferts s’est par exemple terminé juste avant la 3ème journée de championnat.

Il se pourrait toutefois que des évolutions soient en cours, et ce, sous l’influence de la ligue professionnelle la plus puissante du monde : la Premier League. L’Angleterre a en effet décidé de clôturer sa fenêtre de transferts au 15 août, et ce, dès la saison prochaine. Selon The Sunday Times, ce changement a été voté et approuvé par l’ensemble des 20 clubs de Premier League, traduisant une volonté collective de remédier à une situation qui faisait grincer les dents de nombreux entraîneurs et dirigeants. L’idée est qu’en fermant la fenêtre avant le coup d’envoi de la saison, les effectifs seront définitivement constitués, permettant ainsi aux équipes de mieux se concentrer et d’aborder la saison avec plus de stabilité.

L’Angleterre progressiste

Néanmoins, cette décision repose sur une condition majeure : que les autres ligues européennes adoptent une date similaire. Aujourd’hui, les fenêtres de transfert en Europe restent souvent ouvertes après la clôture de celle de la Premier League, ce qui pourrait affaiblir les clubs anglais. En effet, ces derniers pourraient vendre des joueurs à des clubs espagnols, allemands ou italiens, sans pouvoir les remplacer une fois leur propre fenêtre fermée, le 15 août.

L’une des principales inquiétudes soulevées par ce changement est le déséquilibre potentiel entre les clubs anglais et leurs homologues européens. Depuis plusieurs années, les entraîneurs de Premier League se plaignent de perdre des joueurs après le début de la saison, sans possibilité de les remplacer. Avec la fermeture anticipée de la fenêtre, ce risque pourrait s’aggraver, à moins que les grandes ligues européennes ne synchronisent leurs dates avec celle de la Premier League.

D’après Robert Summerscales du Mail, les clubs anglais espèrent que « d’autres grandes ligues européennes suivront cet exemple, afin d’éviter que les clubs anglais ne puissent vendre sans pouvoir acheter dans la deuxième moitié du mois d’août. »

Les 5 grands championnats dans le sillon de la Premier League ?

Toujours selon la même source, si les clubs de Premier League ont convenu de clore le mercato estival le vendredi 15 août 2025, juste avant le début de la saison, cette décision inédite s’étendrait aux quatre autres grands championnats européens (Allemagne, Espagne, France, Italie), qui fermeraient également leurs portes à la même date. Cela signifie une clôture des transferts deux semaines plus tôt que d’habitude.

Ce serait la deuxième fois, après 2018, que l’Angleterre avancerait la fin de son mercato, mais la véritable nouveauté réside dans le fait que les cinq principaux championnats européens adopteraient cette même échéance simultanément. Cela aurait pour effet de figer en grande partie le marché des transferts. L’Association Européenne des Clubs soutient également cette initiative de raccourcir la période des transferts, la limitant à deux mois ou moins, selon la date d’ouverture (mi-juin ou début juillet selon les pays).

Cependant, un point d’inquiétude subsiste pour les observateurs : le mercato saoudien, qui, lui, se prolongera bien après la fermeture anticipée des principaux championnats européens. Cela pourrait inciter certains joueurs à forcer leur départ vers le Golfe, alors que les clubs ne seraient plus en mesure de les remplacer, puisque seuls les transferts sortants seront autorisés après la clôture du mercato.

Mercredi 2 Octobre

Un nouvel entraîneur à l’ASSE ?

Les choses vont si vite dans le monde du football. Arrivé en pompier de service en décembre 2023, Olivier Dall’Oglio est parvenu à réaliser l’impensable : replacer des Verts moribonds en Ligue 1. Héros du Peuple Vert en juin dernier, ODO se retrouve quelques mois plus tard sur la sellette. Dès le lendemain de la promotion stéphanoise, l’ASSE officialisait le changement d’actionnaire. Dans la foulée, Ivan Gazidis, nouveau Boss des Verts, a voulu se montrer rassurant quant à l’avenir de son coach : « Oui, on compte sur lui. On a analysé son impact sur l’équipe. Il a eu un rôle clé dans la montée. Il sera notre entraîneur la saison prochaine ».

Si en façade, l’entraîneur de l’ASSE s’est vu renforcé, dans les faits, il n’a été prolongé que d’une saison, ce qu’avait prévu l’ancienne direction. Preuve d’une confiance en demi-teinte ?

Confrontés à un mercato tardif et discutable, les résultats d’Olivier Dall’Oglio peinent à convaincre. Avant-dernier avec quatre points au compteur, les stéphanois présente la pire défense de Ligue 1 avec Montpellier (17 buts encaissés). L’humiliation à Nice (8-0) a probablement laissé des traces. Aucune décision n’a été prise dans la foulée. On souhaite peser les décisions importantes. Interrogé en conférence de presse la semaine dernière, le principal intéressé avait évoqué sa relation avec la Direction.

Olivier Dall’Oglio (ASSE) : « C’est toujours assez calme au sein du club. Cela n’empêche pas une certaine effervescence au niveau du travail, de la part de tout le monde : au niveau des dirigeants, pour voir ce qu’on peut faire en plus ; au niveau du staff ; et au niveau des statistiques. Nous avons travaillé sur tous les niveaux et nous travaillons toute la journée. C’est vraiment très intense. Nous essayons de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Nous voulons peut-être aussi accélérer certains apprentissages, car nous avons à la fois des jeunes joueurs et des joueurs qui manquent d’expérience. Donc, oui, nous travaillons principalement là-dessus. Il y a une effervescence, ça ressemble à une ruche, mais il n’est pas nécessaire de faire tomber la ruche. Il n’est pas besoin de crier dans tous les sens, il s’agit surtout de rester organisés. »

Selon Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, la Direction de l’ASSE aurait déjà commencé à sonder plusieurs entraîneurs. L’ASSE reçoit Auxerre ce samedi. Un match entre prétendant à la course au maintien. En cas de victoire, les stéphanois auraient sept points en sept journées. Un rythme plus proche des attentes du début de saison. Tout autre résultat pourrait ajouter une pression supplémentaire sur les Verts et s’avérer fatal pour l’avenir d’Olivier Dall’Oglio dans le Forez.

Jeudi 3 Octobre

Plus de 30 000 supporters pour ASSE-Auxerre

L’ASSE reçoit Auxerre ce samedi à 17 h pour le compte de la 7ᵉ journée de Ligue 1. Un match qui marquera le retour du Kop Sud. Les Verts espèrent prendre les 3 points face à un concurrent direct au maintien. Les supporters stéphanois sont attendus en nombre ce week-end à Geoffroy Guichard.

Le Kop Sud retrouve la Ligue 1

Le Kop Sud avait écopé de plusieurs matchs de fermeture suite à plusieurs événements. D’abord pour des fumigènes allumés, puis pour des incidents à Metz lors du barrage retour. Les pensionnaires de La Tribune Jean Snella n’avaient toujours pas retrouvé le chaudron cette saison.

Le Kop Nord avait également été sanctionné en fin de saison dernière. La tribune Charles Parer avait été fermée face au Havre. Le Kop Nord avait pu rouvrir lors de la victoire face à Lille le 13 septembre dernier. Le retour du Kop Sud va permettre à l’ASSE d’avoir 2 Kops pleins pour la première fois cette saison. Une présence qui sera de taille pour pousser les Verts vers le maintien en Ligue 1.

Les affluences au Stade Geoffroy Guichard étaient faibles cette saison. D’abord face au Havre où les supporters étaient moins de 17,000. Ils étaient un peu plus de 22,000 avec le retour du Kop Nord il y a 3 semaines. Cette fois, l’affluence du Stade Geoffroy Guichard devrait dépasser les 30,000 spectateurs. Ce cap va être passé pour la première fois depuis le barrage aller face à Metz. L’ASSE était alors sur une série de 7 matchs consécutifs à guichets fermés.

Le Kop Nord et le Kop Sud sont évidemment pleins pour cette rencontre. Tout comme les corners Nord, Musée et Famille. Les balcons présents au-dessus des kops restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Environ 1500 places sont encore disponibles dans la tribune Henri Point. Le Chaudron devrait donner de la voix ce week-end face à Auxerre !

Vendredi 4 Octobre

Les chiffres qui confirment le fiasco de DAZN

Le lancement de DAZN en France, en tant que diffuseur de la Ligue 1, est loin de répondre aux attentes. Alors que l’on espérait un redressement du paysage audiovisuel après l’échec retentissant de Mediapro, la plateforme britannique semble suivre une trajectoire tout aussi chaotique. Le football français doit s’attendre à rebattre les cartes dans deux ans…

DAZN ne compterait aujourd’hui qu’un peu plus de 100 000 abonnés. Ce chiffre, extrêmement décevant pour un diffuseur de Ligue 1, met en lumière l’échec de la stratégie adoptée pour conquérir le marché français. Pour mettre cette performance en perspective, rappelons que Mediapro, qui a dû se retirer en 2020 en raison de son incapacité à payer les droits télévisuels, avait tout de même réussi à fédérer plus de 400 000 abonnés. DAZN est donc loin derrière, malgré l’absence de concurrence sérieuse et des offres de contenus variés.

DAZN dans les pas de Mediapro ?

L’accord signé entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel (LFP) prévoit une clause de sortie fixée à 1,5 million d’abonnés d’ici 2026. Ce seuil semble aujourd’hui hors d’atteinte, surtout au regard de la progression lente de la plateforme depuis son arrivée. Le marché français, pourtant friand de football, semble réticent à adopter ce nouveau diffuseur, sans doute en raison d’une offre qui ne parvient pas à séduire les amateurs de sport. L’autre explication se trouve également dans le fait que les tarifs dissuasifs proposés par DAZN, dès le mois d’août, ont littéralement entraîné une révolte chez le consommateur qui peine aujourd’hui, par principe, à revenir vers le diffuseur qui a pourtant proposé une promotion dernièrement.

La situation actuelle rappelle tristement l’aventure désastreuse de Mediapro. Ce dernier avait pourtant réussi à attirer des centaines de milliers d’abonnés avant de jeter l’éponge, incapable de tenir ses engagements financiers. À l’époque, cette crise avait plongé la Ligue 1 dans l’incertitude, laissant place à Canal+ et Amazon pour sauver les meubles. DAZN semble désormais marcher sur les traces de Mediapro, en accumulant les abonnés à un rythme insuffisant pour pérenniser son modèle économique.

Un avenir incertain pour la diffusion de la Ligue 1 et de l’ASSE

Le fiasco DAZN pourrait avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la diffusion du championnat de France. Si l’objectif de 1,5 million d’abonnés d’ici 2026 n’est pas atteint, il est probable que DAZN se retire du marché, laissant la Ligue 1 une nouvelle fois en quête d’un diffuseur fiable. Cela serait un coup dur pour le football français, qui peine à stabiliser ses droits télévisuels depuis plusieurs années. Qui prendra alors la place de DAZN ? Canal+ ? Free ? Amazon ? Apple ? beIN Sports ? La LFP via une chaîne dédiée ? À moins qu’un nouveau diffuseur fasse son apparition d’ici-là…

Samedi 5 Octobre

Davitashvili porte l’ASSE contre Auxerre (3-1)

L’ASSE affrontait Auxerre ce samedi à 17h sur les antennes de BeIN Sport. Pour ce troisième match de la saison à Geoffroy Guichard, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio pouvaient bénéficier pour la première fois de ses deux poumons (Kop sud et Kop nord). Une force supplémentaire. Après avoir ramené un bon point de la Beaujoire (2-2), l’ASSE voulait profiter de ce match contre Auxerre, promu également, pour s’offrir un second résultat positif. « On prend ce match très au sérieux », évoquait Olivier Dall’Oglio en amont de la rencontre.

La confiance semble avoir gagné du terrain chez les Stéphanois. Christophe Pélissier espérait profiter de la faiblesse de l’ASSE dans les premiers instants de la rencontre. Mais c’est un Ben Old hyperactif qui inverse la tendance sur un contre initié par Appiah (2′).

Une première convaincante pour l’ASSE

« On n’est pas là juste pour subir.« , évoquait Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. Mission réussie, puisque dès la 14ᵉ minute de jeu, les Verts sont récompensés de leurs nombreuses incursions sur le côté gauche. Zuriko Davitashvili est parfaitement lancé dans la profondeur par Léo Pétrot. Le géorgien profite du déplacement de Sissoko pour repiquer la surface et offrir l’ouverture du score. Les Verts conservent leur avance à la mi-temps, bien qu’ils ratent le break à plusieurs reprises. Ben Old, encore une fois, voit son tir être repoussé par le gardien Auxerrois (41′).

Gonflé à bloc par un Geoffroy-Guichard gorgé par plus de 30.000 supporters, Davitashvili plante un doublé après un premier avertissement donné par Lassine Sinayoko ( but annulé, 51′). Ibrahim Sissoko dévie la balle sur le Stéphanois. Passement de jambe et frappe croisée : Zuriko Davitashvili double la mise en faveur de l’ASSE (54′). « On espère continuer ainsi. », avouait justement le joueur de 23 ans en zone mixte.

Un ASSE poussif en seconde

Mais les joueurs d’Olivier Dall’Oglio manquent le break à plusieurs reprises. Ibrahim Sissoko, alors seul face au portier Auxerrois, ne cadre pas sa frappe (61′). En manque de réussites, l’ASSE retombe dans ses travers face à la pression Auxerre. « On veut faire péter le verrou », espérait Lassine Sinayoko. Les Auxerrois punissent les Verts après plusieurs sommations. Thelonius Bair pousse le ballon au fond des filets pour la réduction du score (2-1).

L’entrée en jeu de nombreux joueurs (Cafaro, Mouton, Stassin, Bouchouari) semble avoir donné un nouvel élan aux Verts. Zuriko Davitashvili, encore, pousse le ballon au fond des filets sur une transition menée par Lucas Stassin. L’histoire d’amour débute parfaitement entre l’ex-bordelais et son public. Un Chaudron enflammé et une victoire collective. L’après-midi est parfaite du côté du Forez.

Dimanche 6 Octobre

Après la belle victoire de l’ASSE face à Auxerre, la rédaction vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous lundi soir pour le débrief du Sainté Night Club sur Twitch et Youtube (21h).