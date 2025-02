Le week-end dernier, l’ASSE affrontait Rennes à Geoffroy-Guichard (0-2). Une rencontre qui n’a malheureusement pas tourné en faveur des joueurs d’Eirik Horneland, malgré un besoin urgent de points dans la course au maintien. Plongez dans les coulisses et l’inside de ce match crucial contre l'équipe d'Habib Beye.

Le samedi 8 février 2025, lors de la 21e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s'est imposé 2-0 face à l'ASSE au stade Geoffroy-Guichard. Cette victoire marque le premier succès à l'extérieur de la saison pour les Rennais, qui grimpent ainsi à la 11e place du classement et prennent une avance considérable sur l'ASSE.

Les Rouge et Noir ont dominé la première mi-temps, affichant une maîtrise notable face à des Stéphanois déterminés. Après la pause, les Verts ont tenté de réagir, notamment grâce aux efforts de Davitashvili, mais sans parvenir à concrétiser leurs occasions. Le premier but rennais est survenu en seconde période, suite à une action collective bien menée. En fin de match, le capitaine Adrien Truffert a initié une offensive sur le côté gauche, délivrant un centre en retrait pour Mahamadou Nagida, qui a conclu d'une frappe précise, scellant ainsi le score à 2-0. Une défaite qui forcément n'a pas plu aux supporters stéphanois qui ont tenté de remobiliser les joueurs en fin de rencontre via des discussions entre les deux parties.

Ben Old (ASSE) donne de ses nouvelles

De retour à la course, l'international néozelandais se rapproche doucement d'un retour à la compétition. Au micro du club, il a donné ses impressions après avoir foulé les pelouses de l'Etrat.

"Je vais bien ! C'est très agréable d'être de retour sur le terrain et à Saint-Etienne. Je suis très heureux de courir. En espérant que ce soit loin. Mon genou c'est beaucoup mieux, j'ai donc commencé à courir et j'espère que dans quelques semaines, je serai de retour à l'entraînement avec le groupe. Et, à la compétition quelques semaines après."