Le Havre AC a créé la surprise en s'imposant 2-1 sur le terrain du LOSC, revenant ainsi à un point de l'ASSE. Le président Jean-Michel Roussier s'est exprimé sur cette performance et sur un mercato hivernal réussi, qui a changé la dynamique du club doyen.

Le Havre, un président confiant

Avec cette victoire de prestige contre Lille, Le Havre quitte la dernière place du classement et revient à une longueur de l'ASSE. Jean-Michel Roussier, président du club, a souligné l'importance de ce succès et du travail réalisé cet hiver dans les colonnes de Paris-Normandie :

"La victoire à Lille nous a fait beaucoup de bien. Elle nous conforte dans l'idée que le maintien est quelque chose d'accessible. Je n'ai jamais douté de tout ce que nous avons mis en place pour l'obtenir, à commencer par le coach. Quand j'entends les déclarations de Bruno Genesio après le match, cela confirme ce que j'ai toujours pensé, à savoir que Didier Digard était le mieux à même d'atteindre l'objectif."

Roussier a également insisté sur la nécessité de renouveler l’effectif et de réajuster les choix tactiques :

"Il était indispensable de réoxygéner l'ensemble du groupe. Ce mercato d'hiver est satisfaisant dans la mesure où, considérant notre situation économique et nos obligations vis-à-vis de la DNCG, il a permis de répondre à une double équation : réduire l'effectif tout en recrutant des joueurs capables d'apporter ce qui nous manquait."

Un mercato stratégique malgré des finances limitées

Alors que l'ASSE, soutenue par le puissant groupe Kilmer de Larry Tanenbaum, peine à convaincre avec son recrutement, Le Havre semble avoir fait des choix bien plus judicieux, malgré des ressources limitées. Paris-Normandie met en avant la performance de Mathieu Bodmer et son équipe lors du mercato hivernal :

"L'équation paraissait pourtant insoluble : dénicher des joueurs aptes à renforcer l'effectif, les convaincre de rejoindre la lanterne rouge de L1, tout cela sans un seul centime en poche et sous masse salariale encadrée. Mais le recrutement hivernal a d'ores et déjà changé le décor."

L’arrivée d’Ahmed Hassan, qui a inscrit un but plein de sang-froid contre Lille, en est la preuve. De plus, le duo Mwanga-Diawara au milieu de terrain a marqué les esprits, apportant un dynamisme et une solidité nouvelle à l’équipe.

"Ce sont des profils qui nous manquaient, des joueurs d'impact capables de donner du sens au jeu, de faire le lien entre la défense et l'attaque."

Même la défense a connu une transformation positive. Didier Digard a modifié son système en passant d’une défense à 5 à une défense à 4, ce qui a permis à l’équipe de concéder moins d’occasions et de retrouver une solidité défensive. De plus, le changement de gardien a été un tournant clé, avec Mathieu Gorgelin qui a su rassurer l'arrière-garde havraise.

L’ASSE sous pression avant les prochaines rencontres

Avec cette dynamique positive du HAC, l'ASSE voit un concurrent direct pour le maintien revenir dangereusement dans son sillage. Alors que les Verts peinent à se stabiliser, Le Havre abordera avec confiance ses prochaines confrontations contre Nice et Toulouse.

Didier Digard n’a pas caché sa satisfaction devant ce renouveau havrais et en a profité pour tacler indirectement certains joueurs partis cet hiver :

"Les joueurs sont désormais tous concernés par l'avenir du club. On le ressent au quotidien : quand vous arrivez à l'entraînement en étant beaucoup plus sérieux et tourné vers le collectif, cela porte ses fruits le week-end."

Si l'ASSE ne réagit pas rapidement, elle pourrait voir sa place de barragiste menacée par un HAC en pleine renaissance.

Source : Paris-Normandie