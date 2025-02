Face aux incertitudes sur le paiement des droits TV par DAZN, le football français tremble. Philippe Diallo, président de la FFF, appelle à une réunion en mars pour tenter de trouver des solutions. Plusieurs clubs de ligue 1, déjà en difficulté financière, pourraient ne pas s’en relever.

Un football français sous pression

La Ligue 1 traverse une nouvelle tempête financière. DAZN, principal diffuseur du championnat, menace de ne pas verser l’échéance de 35 millions d’euros attendue pour le 14 février. Un coup dur pour les clubs, dont les droits TV représentent une part majeure des revenus.

Face à cette menace, la LFP a saisi la justice en référé, tandis que la FFF tente de rassembler les acteurs du football français pour trouver une issue. Philippe Diallo a annoncé la tenue d’une réunion début mars, afin de « réfléchir à un modèle économique plus pérenne » et de « prévenir d’éventuelles défaillances de clubs ».

« On n’est pas à l’abri que certains clubs cessent leurs activités d’ici la fin de saison », a-t-il alerté, rappelant que plusieurs formations de Ligue 1 et Ligue 2 vivent déjà sous tension financière.

Des clubs plus exposés que d’autres

Si la crise touche l’ensemble du football professionnel français, certains clubs sont plus vulnérables que d’autres. Des équipes au budget plus modeste et à la dépendance accrue aux revenus télévisuels pourraient se retrouver en grande difficulté.

Ces dernières saisons, plusieurs clubs ont déjà flirté avec la zone rouge financièrement, malgré une gestion prudente. Une éventuelle absence de versement des droits TV fragiliserait encore plus des formations qui jonglent avec des ressources limitées.

La situation rappelle le fiasco Mediapro de 2020, lorsque le diffuseur sino-espagnol avait brutalement cessé ses paiements, laissant les clubs dans une crise sans précédent. Aujourd’hui, aucune solution alternative ne semble évidente, et la LFP peine à trouver de nouveaux diffuseurs pour stabiliser l’économie du championnat.

Un modèle économique à repenser en Ligue 1

Au-delà du problème des droits TV, cette crise met en lumière les faiblesses structurelles du football français. La majorité des clubs repose sur un modèle économique fragile, basé en grande partie sur les revenus audiovisuels et la revente de joueurs.

« Ce n’est pas un simple trou d’air, mais une difficulté structurelle », insiste Philippe Diallo, appelant à une réflexion plus large sur la gouvernance du football en France.

Alors que les championnats étrangers, comme la Premier League ou la Bundesliga, bénéficient de contrats télévisés beaucoup plus lucratifs et d’une meilleure attractivité commerciale, la Ligue 1 peine à se positionner comme un produit viable pour les diffuseurs.

Si des clubs comme l’AS Saint-Étienne, grâce à son rachat par Larry Tannenbaum, peuvent aborder cette crise avec plus de sérénité, d’autres n’ont pas cette marge de manœuvre et redoutent un scénario catastrophe. On pense naturellement à Angers, Le Havre Montpellier. Daniel Riolo évoquait ce mercredi soir la possibilité de voir quatre clubs en cessation de paiement en cas de non paiement par DAZN… La réunion de mars sera donc décisive pour l’avenir du football professionnel français.

Source : Le Monde, Le Parisien, RMC Sport.