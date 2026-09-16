De retour avec l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande pour la prochaine trêve internationale, le Stéphanois Ben Old attire l'attention. Dans la liste dévoilée par le sélectionneur Darren Bazeley, le joueur de l'ASSE est classé dans une position bien différente de celle à laquelle il avait débuté avec les Kiwis.

Ben Old a obtenu une place parmi les 23 joueurs retenus par les All Whites pour les échéances de cette trêve. La Nouvelle-Zélande disputera plusieurs rencontres amicaux de haut vol. Deux amicaux notamment contre la Palestine, la Chine, puis dans le cadre de la Kirin Cup face au Panama et le Japon ou l'Équateur.

Ben Old Désormais répertorié comme défenseur

C'est le détail qui saute aux yeux sur le communiqué officiel de la fédération néo-zélandaise. Ben Old apparaît dans la liste des joueurs à vocation défensive. Le numéro 11 de l'ASSE voit sa polyvalence être pleinement exploitée par son sélectionneur national.

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Darren Bazeley a tenu à rappeler l'importance de ce rassemblement de rentrée pour lancer le nouveau cycle : "C'est un groupe important pour nous. Ces matchs nous donnent l'opportunité de continuer à bâtir sur nos progrès tout en intégrant de nouveaux profils. L'objectif est de préparer au mieux les échéances à venir."

Pour Ben Old, cette trêve internationale s'annonce particulièrement chargée, mais elle constitue une belle occasion de faire le plein de confiance pour retrouver une place de titulaire à l'ASSE... et d'ajouter une nouvelle corde défensive à son arc.

Une position qu'il connait bien à l'ASSE

Depuis début décembre 2025, Ben Old a été repositionné comme latéral gauche par Eirik Horneland. Un poste qu'il a occupé pendant toute la seconde partie de saison passée. Pour la coupe du monde, le joueur de l'ASSE n'avait cependant pas encore été considéré comme un défenseur par son sélectionneur au moment d'annoncer sa liste. Un changement majeur qui confirme, donc, la reconversion de Ben Old comme arrière gauche.

Remplaçant suite à son retour de blessure et au bon début de saison de Bernauer, le néo-zélandais aura l'occasion d'engranger du temps de jeu durant cette longue trêve.

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