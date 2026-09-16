Titulaire indiscutable dans le 11 de Ian Cathro depuis quatre journées, Tamar Svetlin s'apprête à quitter momentanément le Forez. Le milieu de terrain stéphanois, débarqué cet été dans la Loire en provenance du club polonais du Korona Kielce, vient d'être officiellement convoqué avec la sélection slovène pour disputer la Ligue des Nations.

Après le choc tant attendu sur la pelouse du FC Metz ce samedi à 20h, le championnat de Ligue 2 va observer une longue période de pause. Les Verts ne reprendront la compétition officielle que le 10 octobre prochain. Ce sera à l'occasion de la réception de Rodez dans le Chaudron.

Si cette trêve internationale va permettre à l'effectif de Ian Cathro de recharger les batteries après un début de saison exigeant, elle ne sera pas synonyme de repos pour tout le monde. Plusieurs éléments clés du vestiaire stéphanois s'apprêtent en effet à défendre les couleurs de leur pays. Parmi eux, Tamar Svetlin.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un rythme infernal avant le retour au Chaudron pour Svetlin

Parmi les Stéphanois sollicités par leur fédération, Tamar Svetlin ! Le milieu de terrain va connaître un calendrier particulièrement éreintant. Déjà capé à sept reprises avec l'équipe de la Slovénie, le joueur de 25 ans s'est imposé comme un rouage essentiel dans le dispositif tactique stéphanois. Il a ainsi été retenu pour un total de quatre rencontres internationales étalées sur seulement dix jours dans le cadre de la Ligue des Nations.

Le programme complet de Tamar Svetlin avec la Slovénie :

Samedi 26 septembre (15h00) : Slovénie - Écosse

Mardi 29 septembre (20h45) : Slovénie - Macédoine du Nord

Samedi 3 octobre (20h45) : Suisse - Slovénie

Mardi 6 octobre (20h45) : Écosse - Slovénie

Cet enchaînement de matchs à haute intensité verra le milieu stéphanois parcourir de nombreux kilomètres avant de regagner la France. Le retour dans le Forez de Tamar Svetlin n'interviendra qu'à seulement quatre jours de la venue de Rodez à Geoffroy-Guichard. Un casse tête à venir pour l'ASSE ?

Le staff technique guidé par Ian Cathro devra scruter avec une attention particulière l'état de fraîcheur physique et la gestion du temps de jeu de son international slovène. L'objectif sera bien entendu d'éviter tout risque de pépin musculaire lors de la reprise du championnat. Il ne sera à coup sûr pas le seul Vert à rejoindre sa sélection.