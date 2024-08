La réserve de Razik Nedder a repris le chemin de l’entraînement le mardi 9 juillet dernier. Comme la saison dernière, et depuis plusieurs années maintenant, l’ASSE a été conviée au Tournoi Européen U21 de Ploufragan.

Depuis ce vendredi, les jeunes Stéphanois sont en Bretagne, du côté de Ploufragan, pour participer au tournoi européen reconnu.

L’ASSE aux côtés d’Hambourg

Saint-Etienne n’était pas la seule formation française à disputer le tournoi. L’En Avant Guingamp, l’AJ Auxerre, le SM Caen, ainsi que le Stade Rennais et le Paris FC étaient aussi invités. Dernière équipe contre laquelle l’ASSE s’était inclinée en finale la saison dernière.

Tirés au sort dans le groupe A, les hommes de Razik Nedder ont disputé trois rencontres. Battus aux tirs aux buts par Caen (3-1), les Stéphanois ont su prendre les devants face à Rennes. Victoire nette 3-1, avec un doublé de Kenzo Kies et une réalisation d’Enzo Mayilla.

Pour clore sa phase de poule, les Verts ont dû s’appuyer sur une nouvelle séance de tirs aux buts. Neutralisée 2-2 par les Allemands d’Hambourg, l’ASSE s’est finalement imposée 3-2. Saint-Etienne obtient la deuxième place de son groupe, devant Rennes ou Hambourg.

Voici les classements des groupes A et B après les matchs de samedi pic.twitter.com/17z6BkrTaW — Centre Technique Bretagne HG (@CTBHenriGuerin) August 3, 2024

Le podium file entre les mains de l’ASSE

Certes, Saint-Étienne rate la finale du tournoi, mais la formation avait la possibilité de monter sur le podium ce dimanche. Les Verts affrontaient le Paris FC à l’occasion de la petite finale. Formation contre laquelle l’ASSE s’était inclinée en finale la saison dernière. Pourtant, rapidement prise à défaut, l’ASSE profite d’un CSC des Parisiens pour se redonner espoir. Mais c’est en toute fin de match que le Paris FC s’impose 2-1. Battus, les hommes de Razik Nedder terminent quatrièmes du tournoi.

Plusieurs Verts récompensés

Malgré la défaite face au Paris FC, l’ASSE s’est tout de même distinguée en Bretagne. Razik Nedder a été récompensé pour ses performances. Le coach de la réserve Stéphanoise a en effet été élu meilleur coach de l’édition 2024 du Tournoi International U21 de Ploufragan. Autre distinction individuelle, Meïvyn Agesilas a reçu celle du meilleur joueur du tournoi.

Merci @CTBHenriGuerin pour l’accueil et ces distinctions individuels de meilleur joueur & coach de cette édition 2024 du Tournoi International U21 de Ploufragan 🤝🏼 on continue l’apprentissage avec notre jeune groupe 🍀⚽️ 👨🏼‍🎓 pic.twitter.com/yLVGBhKwA4 — Razik Nedder (@coach_razz) August 4, 2024

L’ASSE aura joué ce tournoi avec deux joueurs issus de la génération 2008 (Nguessan et Eymard) et six joueurs issus de la génération 2007 (Gadegbeku, Dodote, El Jamali, Houngbo-civier, Ben Tiba). Excepté El Hadji Dieye né en 2002, les cinq plus « expérimentés » étaient les 2005 (Makhloufi, Mouton, Cateland, Kies et Ndiaye). En comparaison, les autres équipes jouaient avec des joueurs nés en 2003-2004-2005 voire 2006 !

Plusieurs jeunes stéphanois ont épaté les observateurs sur place comme l’excellent @PourTolerance. Luan Gadegbeku, le milieu de terrain qui évolue en sentinelle, a fourni un tournoi de haut niveau. Meyvin Agesilas a été de tous les bons coups notamment contre Rennes où il s’est montré très à son avantage ! Enfin, Kenzo Kies, le virevoltant ailier a épaté également par ses prestations. De bon augure pour le championnat qui arrive dans 3 semaines !

C’est tout le travail de la formation qui est valorisé une nouvelle fois de Razik et son staff aux recruteurs qui détectent les talents à leur plus jeune âge (Fernandez, Karouni, Anquetil, Gory, Laclef, Hannachi, Versault, Chichiliane).