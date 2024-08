Mahdi Camara s’éclate du côté de Brest. Auteur d’une saison 2023/24 de haut-vol, il s’est encore illustré durant cette campagne de matchs amicaux qui doivent propulser Brest vers la Ligue des Champions. L’ancien stéphanois s’est illustré face à la Juventus…

Après avoir quitté le navire stéphanois en 2022, Mahdi Camara avait admis que son départ de l’ASSE n’avait pas été simple. « C’est compliqué, car Sainté est mon club de cœur. J’y ai passé tellement d’années. Après, j’ai eu cette opportunité avec Brest et j’y suis allé, mais ce n’était pas une décision facile à prendre », expliquait-il sur Poteaux Carrés. Deux ans plus tard, le milieu de terrain formé à l’ASSE ne doit pas regretter son choix. Épanoui au sein d’une formation qui vient d’obtenir son ticket pour la Ligue des Champions, Madhi Camara s’éclate à Brest.

Aujourd’hui, Mahdi Camara s’épanouit pleinement dans le Finistère. Selon Danic, son ancien coéquipier à Laval, son profil s’intègre parfaitement au projet du club brestois. « Il n’y a pas de vedette, tout le monde joue à son niveau. C’est pourquoi cette équipe ressemble beaucoup à Mahdi et Mahdi ressemble beaucoup à cette équipe de Brest : elle ne fait pas de bruit, mais c’est une valeur sûre. » En une saison et demie sous la tunique rouge, le néo-Breton est devenu indispensable aux côtés de son ami d’enfance Hugo Magnetti et de Pierre Lees-Melou, formant un milieu à trois extrêmement performant.

Mahdi Camara buteur de prestige !

La saison passée, Camara a rendu une fiche de statistiques très intéressante. Avec 7 buts et 4 passes décisives, l’ex-stéphanois a marqué les esprits et franchi un palier. Coté à 10 millions d’euros sur Transfermarkt en 2024 alors qu’il n’était évalué qu’à 6 millions au moment de son départ de l’ASSE.

Brest, suite à une saison magnifique, a accroché la Ligue des Champions. Le club du Finistère poursuit sa préparation qui lui a permis de se frotter à des équipes italiennes. Confrontés à Naples mercredi dernier (défaite 1-0), ils affrontaient la Juventus Turin hier. L’occasion pour Mahdi Camara de s’illustrer en ouvrant la marque de fort belle manière. La Juventus, avec des réalisations de Vlahovic et Danilo, a repris l’avantage avant de se faire rejoindre en fin de rencontre. Score final : 2-2.