La réserve a débuté sa préparation le mardi 9 juillet. Plusieurs jeunes joueurs sont à l’entraînement avec le groupe professionnel de l’ASSE. Razik Nedder a donc fait appel à de nombreux 2007 (Gadegbeku, Camara, Dodote, Ben Tiba etc) pour étoffer son groupe. Djylian N’Guessan (2008), buteur lors du premier amical face à l’ASPTT Dijon, fait lui aussi la préparation avec l’équipe N3.

La réserve de l’ASSE au Tournoi de Ploufragan pour se préparer

Comme souvent, l’ASSE a été conviée au Tournoi Européen U21 de Ploufragan. Le Stade Rennais, le Paris FC, la Real Sociedad, l’AJ Auxerre, l’En Avant de Guingamp, le SM Caen et Hambourg sont aussi invités. Ces équipes s’affronteront les 2, 3 et 4 août (avant-saison) au Brezih Park. Les Verts connaissent d’ailleurs leur poule (groupe A). Ils devront en effet dominer Hambourg, Rennes et Caen afin de passer au tour suivant.

La saison dernière, après une phase de poule quasi parfaite (victoire contre Bourenouth, nul contre Guingamp, victoire contre Monaco) les Stéphanois étaient allés en finale face au Paris FC. Ils s’étaient cependant inclinés à l’issue d’une folle séance de tirs au but (1-1, 7-8 t.a.b.) et auront donc à cœur de prendre leur revanche lors de cette nouvelle édition.

Il y a deux ans, malgré une triste 6e place, Razik Nedder avait remporté le prix du meilleur entraîneur du tournoi. Darnell Bile, qui a passé les six derniers mois avec les U19 du SC Lusitania (club de D3 portugaise) après avoir refusé un contrat pro à l’ASSE il y a un an, avait lui été désigné meilleur espoir.

Sur son site, le Centre Technique Henri Guérin explique : « Chaque été depuis 1998, un nombre considérable d’équipes se sont déplacées à Ploufragan afin de prendre part à cet évènement qui se positionne comme une référence du football français mais également européen. Les spectateurs du Tournoi Européen U21 ont eu le privilège de découvrir avant le grand public de nombreux coachs et joueurs talentueux qui font actuellement les beaux jours du football professionnel. »