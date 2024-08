La France accueille cette année les Jeux Olympiques, et la capitale française est donc le centre du monde ces dernières semaines. Les épreuves s’enchaînent, et de nombreuses médailles françaises ont déjà été remportées. Gautier Larsonneur a d’ailleurs félicité l’un de ses compatriotes.

La France brille aux JO

En natation, en judo, et dans bien d’autres disciplines, les Français brillent avec déjà de très nombreuses médailles obtenues. Teddy Riner, Léon Marchand, et de nombreux autres athlètes français font briller les couleurs de leur pays dans un cadre magnifique. À Paris, les épreuves se disputent dans des lieux plus incroyables les uns que les autres : les épreuves d’équitation ont lieu dans les jardins du Château de Versailles, l’escrime au Grand Palais, et le tir à l’arc aux Invalides. De nombreux autres lieux tout aussi incroyables sont également mis à contribution.

Larsonneur, grand supporter de Valentin Madouas

La course cycliste sur route a d’ailleurs été l’occasion de faire un magnifique voyage aux alentours de la capitale. La butte de Montmartre a notamment été gravie à plusieurs reprises. L’arrivée s’est faite au pied de la Tour Eiffel. C’est le Belge Remco Evenepoel qui a triomphé, tout comme lors du contre-la-montre. Un exploit monumental pour le troisième du dernier Tour de France, qui s’est imposé après 273 km de course. Ce dernier a brandi son vélo une fois la ligne d’arrivée franchie. Une image qui restera dans la légende de ces JO. Durant cette épreuve, les Français ont largement répondu présents : grandioses, ils complètent le podium. Christophe Laporte termine troisième en réglant le sprint d’un petit groupe de coureurs. Valentin Madouas prend la deuxième place, arrivant quelques encablures devant à une minute du champion olympique.

Le cycliste breton de la Groupama FDJ, champion de France 2023, a été largement sous les feux de la rampe. Grand ami de Valentin Madouas, Gautier Larsonneur s’est empressé de le féliciter sur les réseaux sociaux : « T’es immense, Val’ ! » Régulièrement, le gardien de l’ASSE parcourt les routes du Tour de France et du Critérium du Dauphiné durant les mois de juin et juillet, l’occasion pour lui de suivre Valentin Madouas, lui aussi originaire de Bretagne.

Source : Story Instagram Gautier Larsonneur