Le stade Geoffroy-Guichard accueillait ce samedi soir l’AS Saint-Étienne et le SC Bastia pour une affiche comptant pour la 17ᵉ journée de Ligue 2. Dans un contexte particulier pour les deux formations, cette rencontre opposait deux clubs historiques en quête de points pour toucher les sommets… ou ne pas sombrer. À l’issue du match, qui a abouti sur un nul (2-2), les acteurs des deux camps ont livré leurs premières impressions au micro de beIN Sports. Réactions à chaud côté ASSE et SC Bastia.

Johny Placide (Bastia) : "Il ne faut pas être gourmand. Dans la situation où l’on est, même si on aurait aimé repartir avec les trois points, prendre un point à Saint-Étienne reste une très bonne opération. On connaît la qualité de cette équipe, elle nous a beaucoup mis en difficulté. Honnêtement, repartir d’ici avec un point, c’est très positif, même s’il y a forcément un peu de déception. Mais au vu de l’adversaire, on le prend volontiers.

Ce match nul nous permet aussi d’avancer. On restait sur une série très compliquée, donc prendre un point à l’extérieur, c’est important pour nous. Ça nous aide à repartir de l’avant."

Johny Placide (Bastia) : "Sur le penalty, dès le départ, je le sens partir sur ma gauche"

"Sur le penalty, dès le départ, je le sens partir sur ma gauche. C’est la course d’élan de Tardieu qui m’oriente. Il y a un jeu d’intox. Je sais qu’il sait que je regarde beaucoup les penalties. Son dernier, il l’avait frappé à droite du gardien. Au dernier moment, je vois qu’il lève la tête, donc je feinte un déplacement à droite avant de plonger à gauche. Ça m’a réussi ce soir, même si ça ne m’a pas toujours souri ces derniers temps.

Je suis surtout content pour l’équipe. Les gars ont fait un match de bonhommes, ils se sont donnés. Il y a un peu de sourire qui revient et ça fait du bien, même à l’entraînement ces derniers jours. Il faut garder cet état d’esprit. Je pense qu’on va prendre des points petit à petit."

Dennis Appiah (ASSE) : "Ce deuxième but juste avant la mi-temps nous fait très mal"

Dennis Appiah (ASSE) : "On est plutôt bien entrés dans le match, avec une bonne possession et l’envie de mettre Bastia en difficulté, notamment sur les côtés. Puis on encaisse ce premier but, qui nous dérègle un peu. On a la chance de revenir, on se crée des situations, mais ce deuxième but juste avant la mi-temps nous fait très mal.

À la pause, on s’est dit qu’il fallait repartir avec de bonnes intentions. La seconde période a été plus compliquée. On a mis moins de rythme et Bastia a bien joué le coup en cassant le tempo à chaque occasion. Malgré tout, on revient encore dans le match et on a cette opportunité pour passer à 3-2. Marquer sur ce penalty aurait été important, mais ça n’aurait pas changé le constat : notre prestation n’a pas été assez bonne pour prendre les trois points ce soir."

"Sur la deuxième partie de saison, il va falloir en prendre beaucoup plus"

"Il y a des moments où on est sur de bonnes bases, où on enchaîne de bonnes séquences et où on prend des points, puis on casse ce rythme. C’est dommage. Sur la deuxième partie de saison, il va falloir en prendre beaucoup plus. On n’est pas largués au classement, mais dans le contenu, on doit faire mieux. On en est capables, on le voit par séquences.

Si on concrétise plus tôt nos situations, le match devient plus facile. Mais en ce moment, dans les deux surfaces, on n’est pas assez bons. C’est là-dessus qu’on doit être plus rigoureux, plus solides, et montrer qu’on est capables de mieux pour gagner ce type de matchs. "