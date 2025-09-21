À l’ASSE, certains joueurs se distinguent par leur capacité à faire la différence. Selon les statistiques, Boakye et Stassin sont les plus décisifs avec une action déterminante toutes les 53 et 54 minutes de jeu.

Depuis le début de saison, l’efficacité offensive des Verts fait l’objet de nombreux débats. Mais derrière les discussions autour du rendement collectif, quelques joueurs se démarquent par leur impact direct sur les résultats. En tête de ce classement, on retrouve deux noms qui n’étaient pas forcément attendus : Boakye et Stassin (auteur de 2 buts ce samedi soir contre Reims). Avec respectivement une action décisive toutes les 53 et 54 minutes, les deux attaquants affichent une régularité impressionnante. Leur temps de jeu n’enlève rien à leur efficacité, bien au contraire : ils optimisent chaque minute passée sur la pelouse.

Boakye et Stassin, la révélation statistique

Longtemps cantonné à un rôle de joker, Boakye a profité de ses entrées pour faire parler son sens du but. Sa capacité à être décisif rapidement illustre son profil de “super-sub”, capable de débloquer une rencontre. Stassin, de son côté, confirme les attentes placées en lui. Souvent impliqué dans les moments clés, le jeune attaquant belge démontre une maturité remarquable malgré son âge. Leur efficacité rappelle que, même dans une rotation élargie, certains joueurs savent saisir leur chance avec brio.

Cardona et Moueffek (ASSE), des cadres au rendement solide

Derrière eux, Cardona se positionne avec une action décisive toutes les 95 minutes. L’attaquant prêté joue un rôle crucial dans l’animation offensive, en alliant volume de jeu et efficacité. Sa régularité lui permet de rester un atout majeur pour Eirik Horneland. Juste après, Moueffek confirme son importance dans l’entrejeu. Avec une action décisive toutes les 130 minutes, le milieu formé au club ne cesse de progresser. Souvent moteur dans la récupération et la projection, il parvient désormais à peser également dans la zone de vérité.

Davitashvili, la touche géorgienne

Cinquième de ce classement, Davitashvili ferme la marche avec une action décisive toutes les 157 minutes. Plus irrégulier, l’ailier géorgien reste néanmoins un danger constant grâce à sa vitesse et sa qualité de dribble. Capable de créer des différences individuelles, il doit encore gagner en constance pour rejoindre le rendement des autres joueurs cités. Son apport reste cependant précieux dans un effectif qui a besoin de créativité.

Ce classement met en lumière une donnée encourageante pour les Verts : plusieurs profils, qu’ils soient titulaires ou remplaçants, parviennent à se montrer décisifs régulièrement. Une arme précieuse pour l’ASSE dans sa quête de montée.