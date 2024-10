Formé à l'ASSE, Maxence Rivera n'est pas parvenu à s'imposer dans le club du forez. Au total, l'ailier n'aura disputé que 891 minutes en match officiel, avant de rejoindre librement l'USL Dunkerque cet été. Rivera est revenu sur son intégration au sein de son nouveau projet.

À la recherche de temps de jeu

Le natif de Bourgoin-Jallieu a peiné pour obtenir quelques minutes. Davantage utilisé durant les préparations estivales qu'en compétition, Maxence Rivera n'a disputé que 482 minutes en Ligue 2 sous la tunique verte.

À titre de comparaison, en seulement huit apparitions, l'ex-stéphanois a déjà dépassé ce score (614 minutes). "Je continue à grappiller du temps de jeu, c’était ce que j’étais venu chercher." avoue Maxence Rivera. "Il faut maintenant redonner cette confiance qu’on me donne sur le terrain.

Rebondir après l'ASSE

Réputé pour son centre de formation, Saint-Étienne est habitué à sortir des joueurs à gros potentiels. William Saliba, Wesley Fofana, Jonathan Bamba, les noms de joueurs Made in ASSE évoluant dans les championnats majeurs sont nombreux. L'attente paraît en conséquence importante autour des joueurs du centre. "Quand on arrive en fin de contrat à Saint-Étienne, surtout en tant que jeune joueur, ce n’est pas toujours évident." confirme Maxence Rivera. "Mais ici, je fais abstraction de tout ça. Il y a un projet avec de jeunes joueurs, et on est là pour le foot, pas pour autre chose."

Sur la touche du côté de l'Etrat, le désormais joueur de l'USLD avoue avoir été séduit par le projet des Maritimes. "Le club me suivait depuis un moment, et j’ai vraiment senti une volonté de me faire venir. Le projet de jeu correspond à ce que je recherchais, avec un coach qui aime jouer au ballon. C’était idéal pour moi. Ce qui me plaît, c’est qu’on essaye de jouer, on ne balance pas le ballon. On a de très bons joueurs, et c’est ce qu’il y a de mieux pour progresser."

Son rapport avec le football

Après avoir débuté avec les U15 de l’ASSE, Maxence Rivera gravit les échelons avec les différentes catégories du club du Forez. Le joueur de 22 ans signe son premier contrat professionnel avec son club formateur en janvier 2020.

"Depuis tout petit, j’ai toujours eu un ballon avec moi.", témoigne l'ancien stéphanois. "Mon père jouait au foot et à l’âge de six ans, je me suis inscrit dans un petit club dans mon village. À dix ans, j’ai rejoint Bourgoin, puis Saint-Étienne à quatorze ans. J’ai aussi fait une année en prêt au Puy Foot 43.

"Je me considère comme un joueur pour l’équipe. J’essaye de faire briller les autres. Je ne suis pas égoïste sur le terrain, j’essaie toujours de jouer pour les autres. Mes joueurs modèles sont, je dirais Messi, comme tout le monde, je dirais Mesut Özil, après Zlatan Ibrahimovic. Il y en a pas mal franchement, avec leur charisme, la carrière qu’ils ont fait, même Giroud, qui a été critiqué beaucoup de fois, mais il est toujours là, et je pense à Benzema aussi, qui lui sait tout faire."