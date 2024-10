2 semaines après avoir battu Auxerre, l’ASSE retrouve le Chaudron ce samedi soir. Pour leur 2ᵉ match consécutif à domicile, les Verts reçoivent Lens. Retour sur la dernière venue des Sang et Or au Stade Geoffroy Guichard.

Lens rêve d’Europe, L’ASSE lanterne rouge

L’ASSE reçoit Lens pour lancer sa 2ᵉ partie de saison. La rencontre à Angers ayant été repoussée à la fin du mois de janvier, les Verts enchaînent donc une seconde réception. Pascal Dupraz n’avait pas connu la victoire pour sa première en Ligue 1 sur le banc stéphanois. Au mercato hivernal, seuls Paul Bernardoni et Sada Thioub sont venus renforcer l’ASSE pour l’heure. Les Stéphanois sont derniers avec 12 points et un match de retard.

De leur côté, les Lensois peuvent passer devant Lille qui se rendra à Marseille. Pour leur seconde saison dans l’élite, les hommes de Franck Haise veulent accrocher l’Europe. Ils l’ont manqué de peu la saison précédente avec une 7ᵉ place. Un succès dans le Forez pourrait leur offrir une 4ᵉ place dans le meilleur des cas.

Fofana offre la victoire aux visiteurs

La saison 2021-2022 avait marqué le retour des stades pleins dans les championnats français. Quelques jours avant la rencontre, la jauge est passée à 5.000 spectateurs en raison d’une reprise de la COVID-19. La fête en tribunes a été gâchée par la crise sanitaire. Les hommes de Pascal Dupraz tentent de démarrer fort la rencontre. Mahdi Camara et les siens se procurent des opportunités sans parvenir à ouvrir le score. C’est finalement Ryad Boudebouz qui lancera les hostilités. Sur un centre d’Aouchiche, le milieu offensif frappe sur Leca qui réalise une faute de main. Sainté mène à la pause.

Ce but marque la première réalisation des Verts en Ligue 1 depuis fin novembre 2021. Soit près d’un mois et demi sans marquer. Lens va ensuite faire le jeu pour tenter d’égaliser. Les Sang et Or maîtrisent le ballon tandis que les Verts essayent de procéder en contre. À la 72ᵉ, Lucas Gourna a une énorme balle de 2-0. Le milieu formé au club voit sa reprise filer au-dessus des buts Lensois. 5 minutes plus tard, Florian Sototca marque sur corner. L’attaquant Lensois prend le meilleur sur la défense et ajuste Bernardoni. En fin de rencontre, les 2 équipes tentent de remporter le match. Alors que l’on semble se diriger vers un 0-0, Seko Fofana envoie une frappe dans la lucarne stéphanoise. Le milieu Lensois offre la victoire aux siens au bout du temps additionnel.

L’ASSE a craqué dans le dernier quart d’heure et enchaîne un 6ᵉ revers de suite à une semaine du derby. Les Sang et Or prennent provisoirement la 4ᵉ place de Ligue 1. Cette saison, les Sang et Or ont la même ambition, décrocher l’Europe. Il y a 2 ans, l’ASSE avait échoué dans sa mission maintien. Après sa remontée, le club espère que l’issue sera différente de celle de 2021-2022.