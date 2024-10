L'ASSE voit ses joueurs être régulièrement sélectionnés avec leur équipe nationale. De Mathis Amougou, Ayman Aiki, Luan Gadegbeku, Kevin Pedro ou encore Djylian Nguessan et Paul Eymard, ils représentent fièrement l'académie stéphanoise. Aussi, Yanis Mimoun, Rayan Boukadida et Nadir El Jamali sont pris de plus en plus avec l'Algérie ou le Maroc.

Le centre de formation regorge donc d'internationaux dans les catégories de jeune. Des distinctions qui mettent en lumière le travail de toute la formation. Des recruteurs aux éducateurs en passant par toutes les composantes qui permettent à ses jeunes joueurs de grandir, l'ASSE peut se féliciter du travail effectué.

Sahraoui, un joueur d'avenir !

Jebryl Sahraoui, né en 2005, est un joueur de 18 ans. Il rejoint l'AS Saint-Étienne en juillet 2020 en provenance du Burel FC (Bouches-du-Rhône). Très vite, il est surclassé, évoluant en U17 nationaux dès sa première saison, puis en National 3 lors de la troisième. En janvier 2023, il signe un contrat professionnel de trois ans, le liant au club stéphanois jusqu'en juin 2025.

Sélectionné en équipe de France U16 au début de sa carrière, Jebryl Sahraoui a choisi de représenter son pays d'origine, l'Algérie. Il est désormais convoqué régulièrement avec la sélection U20.

Régulièrement sélectionné en Algérie U20

Milieu de terrain de l'équipe de National 3 et régulièrement capitaine, Jebryl Sahraoui s'apprête à retrouver la sélection U20 de l'Algérie ! Convoqué pour participer au tournoi de l'UNAF avec les jeunes Fennecs, ce rendez-vous crucial pourrait permettre à l'Algérie U20 de décrocher une qualification pour la CAN U20, elle-même qualificative pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA.

Ce tournoi, qui se déroulera en novembre en Égypte, verra Jebryl Sahraoui affronter la Tunisie, la Libye, le Maroc et le pays hôte, l'Égypte. Un sacré Rendez-vous pour l'un des hommes forts de l'équipe de Razik Nedder. Bonne chance à lui !