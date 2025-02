Le coach de l'ASSE, Eirik Horneland, s'est présenté en conférence de presse après le match nul concédé par l'ASSE dans le temps additionnel sur pénalty face à Angers. Retranscription et traduction par nos soins, de propos diffusés sur Ici Saint-Etienne Loire.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) sur les évènements survenus en fin de match : « C’est de ma faute. J’étais frustré après le match nul et ce n’était qu’une petite situation. Lui et moi n’avions qu’une petite tension, pas de gros problème. »

Horneland assume la responsabilité des échauffourées de la fin de match

« Et après il y a beaucoup de personnes qui sont venues, mais c’est des ma faute, tout est sur moi et je n’aurais pas du le faire. J’ai perdu ma discipline et mon calme pendant quelques secondes et c’est ce qui a fait prendre à cette fin de rencontre cette tournure. Je le prends pleinement sur moi. »

Sur les pénaltys concédés : « C’est fou, c’est vraiment fou. On doit donc vraiment travailler sur La Défense en un contre un à l’intérieur de la surface de réparation. Nous devons faire mieux parce que donner 13 pénalties, ce n’est pas bien. »

"C'est fou, c'est vraiment fou"

« Aujourd’hui, je resté un peu silencieux après le match parce que je pense que les garçons doivent faire face à leurs émotions. Nous nous entraînons demain (aujourd’hui) donc on parlera davantage. Parfois je parle directement, parfois je préfère analyser le match avant d’en reparler avec les garçons en quelques mots. Mais c’était un mélange d’émotions avec certaines bonnes séquences et d’autres moins bonnes. Mais je pense que les garçons se battent bien, nous devons leur reconnaitre ça. »