L'ASSE affrontait Angers pour une rencontre comptant pour la 23ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland ont raté l'occasion de remporter une victoire importantissime face aux Noirs et Blancs en concédant le nul (3-3) ! Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4)

Gauthier Larsonneur peut ressortir frustré de cette rencontre. Il encaisse certes trois buts, mais deux le sont sur penalty. Il aurait d’ailleurs pu sortir le deuxième, sa main passant très près du ballon. Sur le second but, il est davantage victime du marquage laxiste de Mickaël Nadé que d’une erreur de sa part.

Léo Pétrot (4)

Léo Pétrot voit les semaines passer et se ressembler. Il a tenté de surnager, mais il est bien trop limité techniquement pour apporter quoi que ce soit offensivement. Quant à l’aspect défensif, ce n’est guère mieux. Il a encore été débordé et s’est fait surprendre sur plusieurs actions dangereuses. Il y a véritablement un problème au poste de latéral gauche.

Dylan Batubinsika (3)

Encore une rencontre catastrophique pour Dylan Batubinsika. Il est coupable de la faute qui amène le premier penalty angevin. Souvent dépassé, toujours à la limite de la faute grossière, son placement approximatif, notamment en première période, en fait clairement le maillon faible de l’axe central.

Mickaël Nadé (5)

S’il s’est montré fautif sur le deuxième but angevin en première mi-temps, Mickaël Nadé a su élever son niveau en seconde période. Peut-être pourra-t-il bénéficier, le week-end prochain, d’un partenaire défensif qui ne le mettra pas lui-même en difficulté. Il devra néanmoins corriger certaines imperfections et approximations dans son marquage.

Yvann Maçon (4)

Il a apporté du dynamisme là où Dennis Appiah en manque cruellement. Offensivement, on voit la différence. En revanche, défensivement, il ne règle pas les problèmes de l’AS Saint-Étienne. Nerveux en début de rencontre, il a été remplacé en cours de seconde période par Maxime Bernauer.

Pierre Ekwah (6)

Un match de très bonne facture pour Pierre Ekwah, qui a véritablement joué son rôle de plaque tournante. Récupérateur précieux, il est même allé de son but sur une frappe chirurgicale qui a permis à Saint-Étienne d’égaliser. Tant dans la conservation que dans l’orientation du jeu, il a été précieux. On attend maintenant de lui qu’il poursuive avec régularité.

Benjamin Bouchouari (5)

Lui aussi a vécu un début de rencontre sous le signe de la nervosité, victime de quelques fautes, mais également auteur d’interventions litigieuses. Benjamin Bouchouari s’est rapidement frictionné avec ses adversaires. Moins rayonnant que d’habitude, il a néanmoins apporté dans le jeu en petits espaces, distribuant des ballons intéressants et se mettant en position de frappe, dont l’une a fini sur l’angle de la lucarne.

Florian Tardieu (6)

Il n’est certes plus aussi alerte qu’il y a quelques années, mais Florian Tardieu a montré une belle capacité à organiser le jeu et à jouer vers l’avant. Ses corners ont tous été bien tirés, et sur l’un d’eux, Irvin Cardona a inscrit le premier but stéphanois. L’enchaînement des rencontres lui permet peut-être de performer davantage, ce qui serait une bonne nouvelle pour la suite du championnat.

Zuriko Davitashvili (6)

Étonnamment placé sur le banc en début de rencontre, Zuriko Davitashvili est entré à la mi-temps en remplacement de Djylian N'Guessan. Critiqué ces dernières semaines pour son individualisme, il a cette fois-ci cherché à se mettre au service du collectif. Opération réussie, puisqu’il a délivré la passe décisive sur le troisième but d’Irvin Cardona. Il aurait également pu se muer en buteur ou passeur une nouvelle fois, mais la réussite n’était pas au rendez-vous.

Djylian N'Guessan (4)

Une première mi-temps compliquée pour le jeune Stéphanois, qui manque assurément de volume athlétique. Toutefois, on décèle en lui de réelles qualités. L’enchaînement des rencontres et des apparitions dans le groupe professionnel lui fera gagner en expérience.

Lucas Stassin (5)

Toujours aussi précieux mais malheureusement jamais en position de finition, Lucas Stassin a vécu une soirée frustrante. Son travail reste néanmoins intéressant, notamment dans la conservation du ballon et son jeu en pivot. Il est clairement devenu le buteur numéro un d’Eirik Horneland.

Le joueur du match :

Irvin Cardona (7)

On a retrouvé l’Irvin Cardona qui avait fait les beaux jours de l’ASSE la saison dernière. Avec un doublé, il a permis aux Stéphanois de rêver avant qu’Angers ne douche leurs espoirs. Une tête décroisée sur corner, devenue un classique pour lui, et un but plein d’opportunisme sur une passe en retrait de Davitashvili. Il sera, à n’en pas douter, un élément clé du maintien des Verts. Mais pour cela, il faudra que la défense se resserre. Car même si Cardona marque des doublés à chaque match, cela ne servira à rien si les Verts continuent à encaisser trois buts par rencontre.

L’entraîneur :

Eirik Horneland (4)

Malgré ses déclarations d’après-match, l’entraîneur norvégien de l'ASSE a probablement voulu piquer Zuriko Davitashvili en le mettant sur le banc. Il n’a en revanche pas eu le courage de remplacer Dylan Batubinsika par Maxime Bernauer, une erreur qui a peut-être coûté la stabilité défensive de l’équipe. Certes, Davitashvili est rentré avec de bonnes intentions et un sentiment de revanche, mais voir Bernauer dans l’axe aurait été une décision intéressante. Lors des quelques minutes qu’il a passées sur le terrain, et malgré son penalty concédé, il a montré de belles qualités et une présence physique intéressante. Horneland devra faire son mea culpa et analyser ses choix s’il veut faire progresser son équipe.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.