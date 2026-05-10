Brice Maubleu (5)

Titulaire dans un contexte très particulier, Brice Maubleu a vécu une soirée relativement calme malgré quelques situations amiénoises en seconde période. Il s’est montré propre dans ses sorties et rassurant dans les airs. Le portier stéphanois n’a pas eu d’arrêt spectaculaire à réaliser, mais il a répondu présent quand Amiens a tenté de sauver l’honneur. Sa relance au pied a également permis à l’ASSE de ressortir proprement le ballon. Une prestation sérieuse pour son retour dans le onze.

Maxime Bernauer (6)

Maxime Bernauer a livré une prestation solide dans l’axe de la défense. Concentré dans ses interventions, il a souvent coupé les transitions amiénoises avant qu’elles ne deviennent dangereuses. Il a également apporté de la sérénité dans les sorties de balle, notamment lorsque l’ASSE dominait territorialement. Malgré quelques flottements collectifs après la pause, il est resté impliqué et discipliné. Une copie propre dans un match qu’il fallait maîtriser.

Julien Le Cardinal (5)

De retour dans le onze malgré une condition physique encore limitée, Julien Le Cardinal a tenu son rang pendant un peu plus d’une heure. Il a parfois souffert dans les duels aériens face aux longs ballons amiénois, mais son expérience a permis de stabiliser l’arrière-garde dans les moments plus brouillons. Touché physiquement au fil du match, il a logiquement cédé sa place. Son retour reste malgré tout une bonne nouvelle avant les barrages.

Ben Old (6)

Ben Old a proposé une prestation dynamique sur son côté. Très actif dans les projections offensives, il a cherché à apporter du mouvement et de la percussion dès les premières minutes. Défensivement, il a également fait les efforts pour accompagner les replis lorsque l’ASSE perdait le ballon. Son activité constante a participé à maintenir Amiens sous pression. Une rencontre intéressante dans l’intensité et l’engagement.

Dennis Appiah (5)

Dennis Appiah a réalisé un match appliqué dans son couloir droit. C’est lui qui lance Cardona sur l’ouverture du score grâce à une passe précise vers la profondeur. Par la suite, il a continué à proposer des solutions offensives tout en restant attentif défensivement. Quelques centres manquaient de précision, mais son expérience a aidé l’ASSE à contrôler les temps faibles. Une prestation discrète mais utile.

Abdoulaye Kanté (6)

Abdoulaye Kanté a encore montré beaucoup d’abnégation dans l’entrejeu. Très présent dans les duels, il a coupé plusieurs situations dangereuses, notamment sur une frappe de Kandil qu’il a contrée au prix d’un gros sacrifice physique. Son activité à la récupération a permis aux Verts de garder le contrôle malgré quelques séquences plus brouillonnes. Il a aussi tenté de se projeter vers l’avant quand le jeu s’ouvrait. Une prestation courageuse et généreuse.

Luan Gadegbeku (5)

Aligné dans un rendez-vous important, Luan Gadegbeku a répondu avec sérieux. Il a joué simplement, sans chercher à surjouer, tout en apportant de l’énergie dans les courses et les compensations défensives. Techniquement, il a parfois manqué de précision sous pression, mais son implication n’a jamais faibli. Il a tenu son rôle avant de céder sa place dans une ambiance déjà tournée vers les barrages.

Augustine Boakye (6)

Augustine Boakye a encore été très influent dans le jeu offensif stéphanois. Disponible entre les lignes, il a participé à plusieurs situations dangereuses grâce à sa qualité technique et sa vision du jeu. Sa frappe lointaine en première période a obligé Sauvage à intervenir, et ses coups de pied arrêtés ont constamment amené du danger. Malgré un avertissement évitable, il a pesé sur le rythme offensif des Verts. Une prestation active avant sa suspension.

⭐ Lucas Stassin (8)

Lucas Stassin a probablement livré son match le plus complet de cette fin de saison. Très impliqué dans le jeu, il a participé à quasiment toutes les actions offensives dangereuses de l’ASSE. Son travail dos au but, ses déplacements et sa qualité technique ont constamment déstabilisé Amiens. Auteur d’un superbe but après un slalom plein de maîtrise, il est aussi impliqué sur plusieurs autres réalisations stéphanoises, en témoignent ses deux passes décisives. Le Belge a porté l’attaque des Verts avec énormément de personnalité.

Joshua Duffus (7)

Joshua Duffus a parfaitement profité de sa titularisation avec un doublé plein d’opportunisme. Très actif sur son côté gauche, il a constamment attaqué la profondeur et mis la défense amiénoise sous pression. Son entente avec Stassin et Cardona a fait beaucoup de mal aux visiteurs pendant toute la première période. Touché physiquement ensuite, il a dû sortir malgré une prestation très convaincante. Une soirée réussie pour l’attaquant anglais.

Irvin Cardona (5)

Très disponible dans le jeu, Irvin Cardona a participé à plusieurs mouvements offensifs intéressants. Il délivre notamment le centre décisif sur l’ouverture du score de Duffus. En revanche, il a manqué d’efficacité dans le dernier geste, notamment sur son occasion en début de seconde période. Son activité et ses déplacements ont malgré tout créé des espaces pour ses partenaires. Une prestation utile collectivement, mais moins tranchante individuellement.

👔 Philippe Montanier (6)

Philippe Montanier a vu son équipe répondre présente dans l’attitude après trois défaites consécutives. Son choix de titulariser Duffus s’est révélé payant, tout comme l’organisation offensive mise en place autour de Stassin. L’ASSE a retrouvé de l’allant offensif et une certaine fluidité dans les transitions. Même si la montée directe a échappé aux Verts à cause de la victoire mancelle, le coach stéphanois a obtenu la réaction qu’il attendait avant les barrages. Une victoire importante pour relancer une dynamique mentale.