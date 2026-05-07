ASSE : Supporters, tensions après Rodez, échanges lundi avec les groupes ultras : Philippe Montanier et Dennis Appiah ont abordé la relation avec le public stéphanois. Un sujet sensible, traité avec franchise des deux côtés.

Montanier et les supporters : une relation de confiance à l'ASSE

Philippe Montanier a choisi ses mots avec soin sur le sujet des supporters. Une vraie lecture de la relation entre le groupe et le public stéphanois. «Ils sont plutôt positifs, ils nous ont toujours soutenus. Après, qu'ils ne soient pas contents, qu'ils nous sifflent lorsqu'on perd et qu'on n'est pas bon, c'est logique.»

Montanier s'explique après sa colère face aux supporters en fin de match

Le coach ne reproche rien aux supporters. Il comprend la frustration, l'attend même comme une réaction normale. Mais il insiste sur ce qui le marque vraiment : «C'est quand même un public à chaque fois qui nous soutient pendant tout le match, même quand on est dans la difficulté. Donc je pense que ça va être une force pour nous sur ce match samedi.»

La réunion du lundi, un échange constructif

Après les tensions qui ont suivi la défaite à Rodez, Montanier avait tenu à rencontrer les responsables des groupes de supporters dès lundi. En conférence de presse, il est revenu sur cet échange avec sincérité.

«Très bien. J'ai rencontré quand je suis arrivé tous les groupes de supporters et vraiment j'ai eu un bon échange. C'est pour ça quand il y a eu des tensions après le match, je voulais qu'on se voit, parce que c'est des gens que j'ai appris à connaître. Je ne savais pas tout le travail qu'ils faisaient notamment sur l'aspect social.»

Et de comparer cette démarche à celle qu'il adopte avec ses propres joueurs : «Comme ça arrive avec mes joueurs, quand on quand on s'embrouille, on se retrouve dans mon bureau et puis on s'explique et puis ça repart à zéro. Et c'était des échanges très constructifs. D'ailleurs, je les remercie.»

Le résultat concret de cette réunion ? «Ils déclaraient leur soutien conditionnel autour de l'équipe pour ce match qui va être important. Et ça, c'est forcément appréciable.» Un soutien conditionnel mais un soutien quand même. Geoffroy-Guichard sera derrière ses joueurs samedi, quoi qu'il se soit passé ces dernières semaines.

Appiah (ASSE) : "Il en reste un"

Dennis Appiah a été tout aussi direct sur l'état d'esprit du vestiaire. Trois défaites de suite, des tensions après Rodez, une dernière journée qui ressemble à une finale. Le défenseur ne cherche pas à minimiser. «Il en reste un. On a dû mettre toutes nos forces dans cette bataille pour pouvoir l'emporter et voir ce qu'il se passe après. Si aujourd'hui on n'est pas en capacité de réagir par rapport à ce match, on n'a forcément rien compris.»

Le message au groupe est clair. La série noire, c'est du passé. «On était déçus, énervés de ce qu'on avait pu faire sur les trois derniers matchs. Maintenant c'est passé et on se concentre sur celui qui arrive.»

Appiah sur la pression et les tensions

La réaction des supporters après Rodez, parfois vive, parfois agressive selon ses propres mots, Appiah la comprend sans la valider entièrement. «La pression, je ne sais pas, c'est une réaction de la part des supporters, forcément ils sont déçus après trois défaites. Cette année, on a beaucoup été en dents de scie, un coup très haut, un coup très bas, donc c'est difficile à juger pour les gens de l'extérieur.»

Le défenseur connaît bien ce genre de situation maintenant. «Ça fait trois ans que je suis là, donc je commence à être habitué. Mais vous avez vu aussi la réaction de notre équipe. On est allé face à eux, on leur a répondu. Et après, on a répondu parce qu'il fallait le faire.»

Après les paroles, les actes sont attendus. «Le plus important, ça va être de répondre sur le terrain samedi face à Amiens.»

Une seule réponse possible pour l'ASSE

Entre les mots de Montanier sur le soutien conditionnel des groupes ultras et ceux d'Appiah sur la nécessité de répondre sur le terrain, le message du vestiaire stéphanois est cohérent. Les tensions existent, elles ont été gérées, elles ont été dites. Ce qui reste, c'est un match. Un seul.

Samedi à 20h00, Geoffroy-Guichard à guichets fermés. L'ASSE et ses supporters ensemble, pour une dernière chance de monter directement. La réponse se fera sur le terrain.

Source : conférence de presse Philippe Montanier et Dennis Appiah