Pas de match officiel pour les joueurs de l'ASSE ce week-end. Cependant, l'effectif d'Eirik Horneland va tout de même fouler la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard. Un match face à l'AJ Auxerre est programmé. Rencontre, à huis-clos ? Oui..., mais il existe tout de même un moyen de voir cette affiche de votre propres yeux !

Eliminé de la Coupe de France, l'ASSE ne va ainsi pas disputer les 16e de finales de la compétition ce week-end. Les Verts sont désormais tournés vers la prochaine affiche de Ligue 2. Ce sera contre Clermont le 17 janvier prochain.

Deux semaines pour se préparer

Les stéphanois reprennent l'entraînement dès ce mardi, avant d'enchaîner mercredi jeudi et vendredi. Pour conclure la semaine du groupe professionnel, une rencontre est programmée contre Auxerre le samedi 10 janvier. Eliminés par Monaco, au tour précédent, les bourguignons comptent bien se préparer au mieux pour la seconde partie de saison. Objectif maintien !

Une rencontre prévue à Geoffroy-Guichard ce samedi est donc une belle opportunité pour les deux clubs de continuer à donner du temps de jeu à tout le monde. Si l'AS Saint-Etienne indique que le match se déroulera à huis-clos et ne précise pas d'horaire, on en a appris un peu plus ce lundi.

ASSE - AJA : Prévu l'après-midi

La rencontre sera à suivre en live tweet sur le compte X de l'ASSE. Le stade Geoffroy-Guichard n'accuillera personne est résonnera bien vide... Mais, ce ne sera pas le cas de la Brasserie du Stade Geoffroy-Guichard ! En effet, ce sera le seul moyen de suivre et vivre le match en direct. Sur son compte Instagram, la brasserie précise :

"Ce samedi, le match ASSE – AJ Auxerre se joue à huis clos…sauf pour les clients de la Brasserie Geoffroy Guichard.

En réservant votre table samedi midi, vous pourrez :

⚽ voir le match en direct,

🏟️ réserver une table avec vue stade garantie,

𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲́𝗲𝘀… 𝗥𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘃𝗶𝘃𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁."

Comme vous l'aurez compris, quelques personnes auront la possibilité d'assister à cette rencontre en direct !