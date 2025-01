L'ASSE se présente ce vendredi sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps. Eirik Horneland devra composer avec les absences de Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, tous deux suspendus pour la rencontre. Si Mathis Amougou et Lamine Fomba semblent être des solutions alternatives, la situation d'Aïmen Moueffek, encore absent, interpelle.

Aïmen Moueffek est un joueur formé au club qui suscitait de grandes attentes. Avant même ses débuts professionnels, le jeune Franco-Marocain montrait déjà de belles promesses au centre de formation de l'ASSE.

Lancé dans le grand bain lors de la saison 2020-2021, il a disputé 19 rencontres. Souvent gêné par des soucis physiques, il n’a cependant pas pu enchaîner suffisamment pour s’imposer comme titulaire. Il a fallu attendre la saison dernière pour le voir réellement briller sur la durée. L’ASSE remonte en Ligue 1 avec un Aïmen Moueffek acteur majeur : 37 apparitions sur la saison. Une performance qui lui ouvre les portes d’un bel avenir.

En fin de contrat en juin dernier, il était sollicité, mais Huss Fahmy a réussi à inverser la tendance pour qu’il prolonge l’aventure dans le Forez. Le lendemain de la montée, son contrat est renouvelé jusqu’en 2028. Grande preuve de confiance des dirigeants. Moueffek ne cachait pas sa joie :

« Je suis le plus heureux ! Je repars avec l’ASSE avec fierté et bonheur. J’ai hâte de démarrer cette saison en L1 après avoir atteint l’objectif de tout un club, tout un peuple. On a réussi à remonter dans l’élite, maintenant, il faut y performer. Je remercie également tous les supporters pour leurs messages. On se revoit bientôt dans le Chaudron ! » De quoi véritablement lancer sa carrière en se confrontant à l’élite ?

Moueffek ne répond pas présent à l'ASSE

Dès la préparation estivale, Aïmen Moueffek retombe dans ses travers et voit son corps à nouveau le lâcher. Il faut attendre la troisième journée de Ligue 1 pour le revoir sur les terrains. Il enchaîne alors quelques rencontres aux côtés de Mathis Amougou. Cependant, les résultats ne suivent pas, ce qui conduit Olivier Dall’Oglio à installer Benjamin Bouchouari et Louis Mouton en tant que titulaires. L’équipe paraît plus équilibrée, et Aïmen Moueffek perd sa place. Cela tend ses relations avec Dall’Oglio, pourtant un acteur majeur de sa prolongation quelques mois plus tôt.

Touché à Rennes, il rate trois matchs à cause d’une béquille. Il faut attendre plus d’un mois pour le voir de retour à la compétition. Avec l’arrivée d’Eirik Horneland, l’espoir renaît pour le Marocain. Sur le papier, les deux hommes semblent compatibles, tant l’intensité est au cœur de leur vision du football. Dans un premier temps, le Norvégien choisit de s’appuyer sur la formule existante. Moueffek entre en jeu face à Reims et joue 17 minutes, le 4 janvier dernier. Depuis, le milieu de terrain n’a plus rejoué.

Après avoir contracté la grippe, Aïmen Moueffek n’apparaît plus sur les images des entraînements ces dernières semaines. Ce week-end encore, il sera absent du groupe, un coup dur pour Eirik Horneland, déjà privé de Bouchouari et Mouton. L'entraîneur stéphanois a même affirmé que Moueffek était en période de "réathletisation" pour être "remis à niveau" selon les termes employés.

Il est difficile de ne pas s'interroger quant à une absence liée à un départ. Cette situation coïncide avec la période de mercato. Selon nos informations, deux clubs ont pris des renseignements : il plaît en Ligue 1 et en Bundesliga. Peut-on imaginer un départ cet hiver ? C’est une possibilité. Pour l’heure, aucune offre concrète n’a été déposée sur le bureau des dirigeants.

À suivre...