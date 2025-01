Un peu moins d'une semaine après le nul frustrant arraché face à Nantes (1-1), les Verts se rendent à Auxerre ce vendredi (21h45). Une affiche qui oppose deux promus de Ligue 1 à la quête de points.

"Une équipe à deux visages"

La formation de Christophe Pélissier n'est clairement pas dans ses meilleurs jours. Les auxerrois n'ont plus connu de victoire toutes compétitions confondues depuis le 24 novembre dernier face à Angers (1-0). Sept rencontres consécutives sans les trois points à la clé, le bilan est dur. "Je ne vais pas dire que c'est une bête blessée. Parce qu'on a pas mal d'avance sur les deux derniers relégables, nous confie alors Nicolas Fillon, journaliste pour Ici. On a une équipe de l'AJA qui a besoin de points, qui a besoin de faire tourner la machine à points."

Mais tandis que l'ASSE ne parvient pas à performer hors de ses bases (deuxième pire formation de Ligue 1), l' AJA glane 81% de ses points à domicile (18/22).

Nicolas Fillon : "Il y a une équipe à deux visages. À domicile, on a des guerriers sur le terrain qui sont poussés par le douzième homme. Cette équipe a su retourner des situations ou tenir le bon bout grâce au public grâce à un engagement de tous les instants, affirme le journaliste. Il y a ce petit supplément de confiance. Et pour le coup, à l'extérieur, c'est vraiment l'inverse auquel on assiste. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On sait qu'à l'extérieur, ce n'est pas forcément fameux, mais qu'à domicile, on a vraiment plaisir à commenter, à suivre cette équipe de la GIA."

L'AJ Auxerre en méforme physique ?

Et si l'AJ Auxerre devrait bien pouvoir compter sur Jubal, un temps pressenti indisponible, ce sera sans son maître à jouer Kévin Danois que Christophe Pélissier devra composer.

Nicolas Fillon : "Il y a pas mal de blessés, de suspendus. C'est sans doute dû à la tactique énergivore. On n'a pas beaucoup le ballon, on fait énormément d'efforts pour défendre, on doit remonter des blocs avec des contre-attaques usantes. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à 100% de leur capacité physique parce qu'il y a des petites gênes, des petits pépins physiques."

Trois points, pour le maintien en Ligue 1

Les joueurs d'Eirik Horneland doivent se relancer après avoir obtenu un petit point du nul face à Nantes. Car menés dès la 14ᵉ minute de jeu, il aura fallu attendre un pétard d'Augustine Boakye pour arracher le 1-1 face au bloc bac du FCN.

Seizième du championnat, les Stéphanois pointent toujours à la place de barragiste. Mais alors que la seconde partie du tableau se détache clairement (le 13ᵉ, Reims, a quatre points d'avance sur l'ASSE), trois points semblent nécessaires dans la course au maintien. D'autant plus qu'avec les réceptions de Lille, de Marseille, et les déplacements à Rennes puis à Nice, le calendrier est particulièrement chargé pour Saint-Etienne.

Le coach norvégien sera en revanche confronté à un nouveau bricolage avec les absences de Louis Mouton et Benjamin Bouchouari au milieu de terrain.

L'avant-match en vidéo !

Comme chaque semaine, votre média vous propose son avant-match pour ne rien rater de la rencontre. À retrouver gratuitement sur Youtube.

Les informations sur la 19e journée de Ligue 1