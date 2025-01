L’ASSE est allée décrocher un précieux point dans les toutes dernières minutes du match contre le FC Nantes ce dimanche. Dominateurs, les hommes d’Eirik Horneland ont néanmoins peiné à réellement déséquilibrer un bloc nantais très regroupé. Une performance marquée par l’absence d'efficacité et, désormais, par une problématique majeure : Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, titulaires indiscutables depuis l’arrivée du nouveau coach, seront suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Des choix devront donc être faits au milieu de terrain ce vendredi.

Présent sur le banc de l'ASSE depuis le début du mois, Eirik Horneland a déjà vécu trois matchs aux résultats variés : une victoire face à Reims, une défaite contre le PSG, et un nul contre Nantes. Pourtant, les premières tendances de son mandat se dessinent. L’équipe affiche un visage plus offensif et n’hésite pas à jouer plus haut. Dans ce système, le milieu de terrain joue un rôle clé, tant dans la récupération que dans la création.

Horneland laisse une chance à ses joueurs

Sur ces trois rencontres, Horneland a exploré une grande partie de son effectif. Florian Tardieu, Lamine Fomba, Aimen Moueffek, Mathis Amougou et Igor Miladinovic ont eu leur chance, bien que sporadiquement. Toutefois, les plus utilisés restent Benjamin Bouchouari, Louis Mouton et Pierre Ekwah. Ce dernier, malade de dernière minute, a été remplacé dimanche dernier par le jeune Ayman Aiki.

Les milieux alignés par Horneland :

ASSE – Reims : Ekwah, Mouton, Bouchouari

: Ekwah, Mouton, Bouchouari PSG – ASSE : Ekwah, Mouton, Bouchouari

: Ekwah, Mouton, Bouchouari ASSE – Nantes : Fomba, Mouton, Bouchouari

Comment combler l’absence de Mouton et Bouchouari au milieu pour l'ASSE ?

Avec plus de 200 minutes jouées sur les trois derniers matchs, Louis Mouton s’impose comme un élément clé du dispositif. Benjamin Bouchouari, quant à lui, a disputé l’intégralité des rencontres. Le coach de l'ASSE n'a d'ailleurs pas manqué de parler de lui après la dernière rencontre. Bouchouari ? C’est un joueur très important pour nous. Je pense qu’il s’est bien adapté. Nous devons continuer à travailler sur les aspects positifs de notre jeu. Nous pouvons être encore plus précis et efficaces dans le dernier tiers du terrain. Leurs suspensions obligent Horneland à revoir sa copie, et plusieurs options sont envisageables.

Lamine Fomba a réalisé une prestation convaincante contre Nantes, profitant de l’absence d’Ekwah pour gagner du temps de jeu. Sa percée, qui aurait pu être décisive si N’Guessan n’avait pas manqué son duel face à Anthony Lopes, a démontré ses qualités de projection. Son coach a d’ailleurs salué son investissement :

"Lamine (Fomba) a été très bon à l’entraînement, il a des qualités physiques et fait preuve d’investissement et de présence en séance. Je suis heureux de sa performance."

Igor Miladinovic, jusque-là peu utilisé, a montré des fulgurances, notamment avec une déviation décisive face à Reims ayant conduit à un but de Stassin. Bien que son temps de jeu soit limité, cette opportunité pourrait lui permettre de se révéler.

Florian Tardieu, expérimenté mais en retrait ces derniers mois, a été décisif contre Reims avec une passe lumineuse pour Boakye. Une titularisation lui offrirait une chance de retrouver sa place dans la rotation.

Aimen Moueffek peine à retrouver son niveau malgré sa prolongation cet été. Forfait lors des deux derniers matchs, il n’a pas encore pleinement convaincu depuis l’arrivée du nouveau coach.

Mathis Amougou, titulaire pour la dernière fois en octobre face à Lens, a montré de belles intentions lors de son entrée contre Nantes. Sa capacité à se projeter rapidement pourrait peser dans la balance.

Des profils variés pour l'ASSE

Louis Mouton et Benjamin Bouchouari apportent des qualités uniques au milieu stéphanois, et Horneland devra adapter son schéma en fonction des remplaçants choisis. Lors du dernier match, Mathis Amougou et Florian Tardieu ont été les premiers à entrer en jeu, avec ce dernier remplaçant directement Mouton. Bouchouari a quant à lui cédé sa place à Igor Miladinovic.

Si l’incertitude demeure quant à l’identité des titulaires contre Auxerre, une chose est sûre : cette semaine d’entraînement sera décisive. Horneland semble prêt à donner leur chance aux jeunes, comme en témoigne la titularisation de N’Guessan (16 ans) face à Nantes.

Le choix du milieu dépendra également de l’approche tactique souhaitée par Horneland pour cette rencontre, mais les opportunités offertes à chacun témoignent d’une volonté de construire un groupe homogène et compétitif.