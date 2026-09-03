Titularisé sur le front de l'attaque stéphanoise ce lundi lors du précieux succès à Dijon (3-2), Augustine Boakye a livré une prestation complète. Buteur, ultra mobile et précieux dans le repli, le milieu offensif ghanéen a régalé les observateurs. La Mise Au Vert a d'ailleurs compilé ses meilleures actions dans une vidéo sur X.

Si Irvin Cardona attire la lumière par son réalisme, Augustine Boakye s'affirme comme un pion essentiel du système de Ian Cathro. Remplacé à la 84e minute par Adam Baallal, le numéro stéphanois a pesé sur la défense bourguignonne. Sa carte thermique témoigne d'une activité débordante sur l'ensemble du terrain.

Pendant ses 84 minutes sur la pelouse, Boakye s'est démultiplié. Il a couvert la distance de 10 kilomètres avec une pointe de vitesse flashée à 30,5 km/h. Auteur de 17 Sprints, il a constamment offert des solutions de passe à ses coéquipiers dans la profondeur.

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Une précision chirurgicale balle au pied

L'attaquant des Verts n'a pas seulement couru. Sa justesse technique a grandement fluidifié les offensives ligériennes tout au long de la rencontre. Une seule tentative du pied gauche aura suffi pour faire trembler les filets dijonnais. Il affiche 85% de passes réussies (35/41), dont 20 réussies dans le camp adverse. Le Ghanéen a délivré 2 passes clés au cœur de la défense adverse.

Avec 57 touches de balle, il a régulièrement orienté le jeu stéphanois vers l'avant. Une ligne statistique flatteuse qui montre la montée en puissance de l'ancien joueur du Wolfsberger AC.

Un travail défensif remarquable

L'autre grande force d'Augustine Boakye réside dans son volume d'interventions défensives. Contrairement aux attaquants passifs, le Ghanéen n'a jamais rechigné à participer aux tâches ingrates. Crédité de 5 aides défensives, il a remporté 4 duels au sol sur 6 disputés. Il enregistre également 2 dégagements dans sa propre surface de réparation.

Voici la compilation des meilleurs moment de sa rencontre de lundi disputée face au DFCO.