À quelques jours du barrage retour face à Nice, une nouvelle mise à jour des valeurs marchandes de Ligue 2 réalisée par Transfermarkt replace l’ASSE au centre des débats. Avec un effectif estimé à 84,25 millions d’euros, les Verts possèdent de loin l’un des groupes les plus valorisés du championnat. Pourtant, plusieurs recrues estivales peinent encore à justifier les investissements consentis par Kilmer Sports Ventures.

L’ASSE continue d’afficher un poids économique hors normes pour la Ligue 2. Dans son dernier classement, Transfermarkt place le club stéphanois à la deuxième place des effectifs les plus valorisés du championnat avec 84,25 millions d’euros, seulement derrière le Stade de Reims (100,67 M€). Les Verts devancent largement Troyes (59,05 M€), Dunkerque (27,85 M€) ou encore Montpellier (26,05 M€).

Cette valorisation traduit la stratégie très ambitieuse lancée par Kilmer Sports Ventures depuis le rachat du club. L’été dernier, Saint-Étienne avait investi près de 25,5 millions d’euros sur le marché des transferts, un montant inédit pour un club de Ligue 2. Jamais une formation de deuxième division française n’avait autant dépensé sur une seule fenêtre estivale.

Un mercato XXL qui ne rapporte pas encore

Le problème, c’est que beaucoup de recrues n’ont pas encore réellement convaincu. Chico Lamba, João Ferreira, Strahinja Stojkovic, Ebenezer Annan, Mahmoud Jaber ou encore Pierre Ekwah ont connu des saisons compliquées : blessures, adaptation difficile ou absence totale de continuité.

Le cas Ekwah symbolise particulièrement les limites de ce recrutement massif. Recruté définitivement pour six millions d’euros après son prêt, le milieu n’a finalement jamais accepté de poursuivre l’aventure en Ligue 2 avant d’être envoyé à Watford cet hiver.

Transfermarkt souligne d’ailleurs un point particulièrement évocateur : quasiment toutes les recrues estivales possèdent aujourd’hui une valeur marchande inférieure ou équivalente à leur prix d’achat. Autrement dit, l’ASSE n’a généré ni réelle plus-value sportive ni véritable plus-value financière sur cette campagne de recrutement.

Stassin, Pedro et Gadegbeku sauvent la dynamique

Heureusement pour les Verts, plusieurs joueurs ont vu leur cote exploser cette saison. Lucas Stassin figure désormais dans le XI le plus valorisé de Ligue 2 avec une estimation fixée à 15 millions d’euros. Le Belge partage l’attaque avec le Troyen Detourbet et Giovani Versini, suivi de près par l’ASSE depuis plusieurs semaines.

Autre satisfaction majeure : Kevin Pedro. Le défenseur stéphanois atteint désormais les 7 millions d’euros après une progression spectaculaire cette saison. Luan Gadegbeku, lui aussi issu du centre de formation, fait partie des révélations ayant permis de rééquilibrer le bilan global du projet sportif stéphanois.

Dans ce classement des joueurs les plus valorisés, Saint-Étienne reste l’un des clubs les mieux représentés de Ligue 2. Une preuve que certains actifs du club continuent de prendre de la valeur malgré une saison longtemps irrégulière.

La montée en Ligue 1 change tout pour l’ASSE

Le barrage retour contre Nice dépasse largement l’enjeu sportif. Une montée permettrait à Kilmer Sports Ventures de sécuriser économiquement ses investissements et de continuer à valoriser plusieurs joueurs à fort potentiel.

À l’inverse, un nouvel échec en barrage poserait inévitablement des questions sur la stratégie de recrutement menée depuis deux ans. Car malgré un effectif valorisé à plus de 84 millions d’euros et des dépenses records pour la Ligue 2, l’ASSE reste encore à quatre-vingt-dix minutes d’un possible maintien au deuxième échelon.