Le mercato hivernal est désormais terminé. Comme chaque hiver, de nombreux joueurs ont quitté leur club sous forme de prêt ou de transfert définitif. Plusieurs anciens joueurs de l'ASSE ont ainsi rejoint de nouvelles équipes.

Victor Lobry vers Amiens

Stéphanois jusqu'en janvier 2024, Victor Lobry avait rejoint Guingamp lors de la seconde partie de saison dernière. Sans club depuis cet été, il a trouvé un nouveau point de chute en Ligue 2. C'est Amiens qui a sollicité l'ancien milieu de terrain de l'ASSE. Arrivé le 21 janvier, il a disputé ses premières minutes face à Annecy (victoire 1-0). Après le match, il s'est exprimé sur le site Le 11 :

"Ça a été, même si je savais que ce serait un peu dur physiquement. Rien ne remplace les matchs, ça va prendre un peu de temps. Je suis content d’avoir pris un maximum de minutes. Je ne pense pas que je pouvais aller au bout. Je suis content de la performance. En plus de cela, on a gagné. Il n’y a rien de mieux."

Son contrat se terminera en juin 2026.

Kader Bamba retrouve Batlles

Joueur de l'ASSE durant la seconde partie de saison 2023, Kader Bamba a rejoint Clermont. Arrivé le 20 janvier, il retrouve son ancien entraîneur Laurent Batlles. Entré en jeu face à Lorient, il a délivré sa première passe décisive.

"Je suis très content de signer au Clermont Foot, ça fait plaisir de retrouver les terrains. J’espère apporter ma fraîcheur à l’équipe, mon expérience et mes qualités de dribbleur. Je suis content de retrouver Laurent Batlles, c’est un coach que j’apprécie et avec qui j’avais eu un bon feeling lorsque nous étions tous les deux à Saint-Étienne."

Il est lié au club jusqu'en juin 2026.

Arnaud Nordin, formé à l'ASSE s'inscrit dans la durée en Allemagne

Formé à l'ASSE, Arnaud Nordin a quitté Montpellier pour s'engager avec Mayence. Il est apparu pour la première fois sous le maillot de son nouveau club ce vendredi face au Werder Brême. Son contrat se terminera en juin 2028.

"J’aime beaucoup le football que joue Mayence 05 et le style de jeu me convient bien. Je suis le club depuis longtemps, je connais Anthony Caci, avec qui j’étais aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France, c’est un gars formidable. La Bundesliga est un de mes rêves depuis longtemps, donc je suis très heureux de pouvoir jouer ici à Mayence 05 à l’avenir. Maintenant, j’ai hâte de faire connaissance avec nos fans, la ville et la culture."

Adil Aouchiche reste en Championship

Depuis son départ du PSG, Adil Aouchiche a eu du mal à exprimer tout son potentiel. À l'ASSE puis à Lorient, il n'a pas réussi à convaincre. Il y a un an et demi, il a rejoint Sunderland en Angleterre. Cet hiver, il a été prêté à Portsmouth. Actuellement 21e sur 24 équipes, le club anglais espère que son nouvel attaquant aidera à redresser la barre en seconde partie de saison.

Anthony Modeste direction l'Espagne

Changer de club est une habitude pour Anthony Modeste. Depuis son départ de l'ASSE à l'été 2021, il a évolué dans trois clubs : Cologne (prêté à l'ASSE), Dortmund et Al Ahly. Libre depuis plusieurs mois, il s'est engagé avec le CF Intercity, un club de troisième division espagnole. Ce club évolue dans le même championnat qu'Alcorcon, où Yanis Lhéry a été prêté par l'ASSE pour cette seconde partie de saison.

Allan Saint-Maximin ancien espoir de l'ASSE en Italie !

Depuis son départ de l'ASSE en 2015, Allan Saint-Maximin a porté les couleurs de plusieurs clubs. Prêté depuis le début de la saison à Fenerbahçe en Turquie, il terminera la saison en Italie. À la recherche d'un joueur offensif, le leader de Serie A a décidé de s'attacher les services du joueur de 27 ans.

Ignacio Ramirez vers un nouveau prêt !

On n'a pas vraiment eu l'occasion de voir Ignacio Ramirez à l'ASSE, où il est arrivé le 31 août 2021. Après être retourné en Uruguay, puis passé par le Chili, il va désormais évoluer dans le championnat chilien avec le club d'Everton en 2025.

Charles Abi, formé à l'ASSE de retour en France

Formé à l'ASSE, Charles Abi n'a jamais réussi à s'imposer chez les Verts. Après avoir rejoint Lausanne en Suisse à l'été 2022, il a pris la direction de la troisième division française en janvier 2025 pour signer à Rouen. Il a disputé deux rencontres en championnat et inscrit son premier but face à Orléans le week-end dernier.